¿Qué sigue próximamente para The Witcher?

Durante una entrevista con la prensa, la showrunner y creadora de The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich discutió el futuro de la serie, así como las “ideas de spin-offs y otras historias” que los escritores podrían abordar a medida que la historia se expande.

Cuando se les preguntó sobre la renovación inicial de la temporada 3 y mirando hacia el futuro, Hissrich dijo que después del éxito de la temporada 1, comenzaron a hablar sobre cómo podrían expandir el universo de The Witcher.

"Tuve estas ideas de spin-offs y otras historias que podíamos hacer, porque sabía que en el Witcher principal, la nave nodriza, nos quedaríamos sin espacio para concentrarnos en las historias de [Andrzej] Sapkowski", dijo la éxitosa Hissrich.

“Inmediatamente comencé a pensar: ¿cómo emparejamos o derivamos ciertos conceptos, ciertas ideas, para que no tengamos que preocuparnos por cubrirlos de manera expositiva? De hecho, podemos hacerlos explotar y hacerlos más dramáticos.

"Tengo que decir, COVID hizo un hueco en todo eso porque habíamos empezado a pensar en expandirnos y luego, de repente, fue como, ya sabes, no podremos estrenar The Witcher Season 2 por otros dos años. . Y tenía esta profunda preocupación de que a nadie le importaría más. ¿Sabes cómo nos aseguramos de que los espectadores quieran volver? Que después de ocho episodios, estarían dispuestos a esperar 700 y algo días para ver una segunda temporada. Y probablemente en las últimas dos semanas, me he permitido emocionarme de nuevo.

“Terminamos de escribir la temporada 3, lo cual es emocionante. Comenzaremos la producción, si Dios quiere, con el estado actual del mundo, en 2022. Y seguimos avanzando, pero el estreno de esta temporada, creo, se ha vuelto realmente clave para eso y la emoción de la gente en torno a él. . Eso es lo que me hace seguir adelante en este momento".

Lauren Schmidt Hissrich rompió el silencio

Hissrich también abordó los desafíos de poner su sello en un programa con una base de fans ya incorporada, con The Witcher basado en las novelas de Andrzej Sapkowski y la franquicia de videojuegos.

"De hecho, creo que mi trabajo se hizo un poco más fácil porque ya hay una adaptación del videojuego", continuó. “Las audiencias que aman los libros ya saben lo que se siente al tener algo que les apasiona en un formato diferente y que las historias se cuenten de formas ligeramente diferentes. Así que siento que tuve suerte de que ese camino estuviera trazado incluso antes de llegar aquí. Y siempre pienso en la serie de televisión como una forma más de contar las historias de este mundo. Entonces, ya sabes, nunca pienso realmente en cómo le pongo mi propio sello. La verdad es que el simple hecho de adaptar una novela, o en este caso, siete novelas y miles y miles de páginas, a la televisión, solo ese proceso nos obliga a pensar en nuevas formas creativas de contar esas historias.

“El mejor ejemplo que puedo dar es en la temporada 2. Seré honesto, Blood of Elves, que es el libro que estábamos adaptando para esta temporada, estaba realmente aterrorizado de adaptarlo porque tiene estos arcos de personajes hermosos y largos y capítulos que tratan solo de Geralt y Tris y su amistad. Solo un capítulo completo de ellos hablando y preocupándose el uno por el otro. Y esas son todas las cosas que queríamos mantener esta temporada. Y, sin embargo, sabíamos que sin algún tipo de motor de propulsión hacia adelante [para la trama], no sucedería lo suficiente para mantener a los fanáticos comprometidos.

“Entonces, Yennefer es el ejemplo perfecto. Realmente no aparece en el libro hasta el tercio final, cuando Geralt la llama más o menos al servicio. Geralt necesita que ella venga y entrene a Ciri. Y solo pensé, ¿podríamos hacer una historia en la que uno de los personajes favoritos de los fanáticos esté esperando entre bastidores y no progrese en su propia vida en absoluto? ¿Y no comprender lo que le sucedió desde la batalla de Sodden, sus desafíos, su agenda y su viaje, y que de repente se adentre en la historia de Geralt? Pensé, no puedo hacer eso. No puedo hacerle eso a su personaje. Entonces ese es nuestro sello, supongo, es comenzar a tomar este tipo de hermosos inquilinos que Sapkowski ha creado, y luego asegurarnos de que estamos elaborando una narrativa realmente coherente y que todos nuestros personajes reciben el mismo amor y atención".

¿Cómo ver The Witcher?

Las dos primeras temporadas de The Witcher están disponibles en Netflix. La serie está protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia, Freya Allan como la princesa Ciri, Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg y Joey Batey como Jaskier.

