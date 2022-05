¿Qué significa lo ocurrido en Doctor Strange 2 para Wanda, Bruja Escarlata?

La Bruja Escarlata está gozando un momento de mucha popularidad tras el lanzamiento de "WandaVision" en Disney+ en 2021, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) se ha disparado en fama, convirtiéndose en una de las favoritas entre los fanáticos y, posiblemente, en la heroína más querida del Universo Cinematográfico de Marvel.

La lanzadora de hechizos sokoviana debutó por primera vez junto a su gemelo, Pietro Maximoff, también conocido como Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson), en una escena posterior a los créditos de "Captain America: The Winter Soldier" (2014) antes de establecerse adecuadamente en la pantalla grande en "Avengers: Age Of Ultron" de 2015.

Wanda se unió a los Vengadores tras la muerte de Pietro y fue una pieza clave del Equipo Cap durante "Capitán América: Civil War" (2016).

"Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019) la vieron subir de nivel contra Thanos (Josh Brolin) y Black Order, pero no fue hasta "WandaVision" que los fanáticos presenciaron el verdadero potencial de la Scarlet Witch en la pantalla por primera vez, mientras usaba su clásica magia del caos que deforma la realidad de los cómics para revivir a Vision (Paul Bettany) y recrear su vida ideal en una comedia de situación en los suburbios de Westview.

"Doctor Strange in the Multiverse Of Madness" presenta el regreso de Wanda a la pantalla grande, y ella está de regreso con una explosión. Se fue la bruja que se rasca la nariz al lado de "WandaVision".

En cambio, la Bruja Escarlata es una villana despiadada empeñada en desatar todo el poder de su poder, sin piedad, en la búsqueda de sus objetivos. El arco brutal de Wanda en "Multiverse of Madness" culmina con su aparente sacrificio para destruir el Castillo Darkhold. Pero dada la popularidad del personaje, y el nuevo acuerdo de Elizabeth Olsen con Marvel, está casi garantizado que los fanáticos no han visto lo último de la Bruja Escarlata.

La malvada Wanda se ha levantado

Lo ames o lo odies, Wanda es una villana en "Multiverse of Madness". Desde Thanos o "Thor: Ragnarok" Hela (Cate Blanchett) no ha habido un villano de Marvel tan exitoso.

La Bruja Escarlata es casi imparable: desde matar a los hechiceros de Kamar-Taj hasta destrozar a Reed Richards (John Krasinski), Wanda atraviesa a sus enemigos sin remordimientos mientras persigue a America Chavez (Xochitl Gomez) y Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) por todo el multiverso.

Esto no es nuevo para los fanáticos del cómic. Wanda ha incursionado en el lado oscuro antes en su historia de Marvel Comics, especialmente en la historia de "House of M" de 2005, en la que la Bruja Escarlata sufre un colapso mental y reescribe la realidad para reunirse con sus hijos.

"Multiverse Of Madness" podría verse como una adaptación flexible de "House of M", siguiendo las hazañas de distorsión de la realidad de Wanda en "WandaVision".

Evil Wanda ha polarizado a los críticos. Muchos han elogiado la actuación de Elizabeth Olsen, mientras que otros han criticado su papel de villana en la secuela de "Doctor Strange". Una cosa está clara: Wanda debe expiar sus acciones si alguna vez quiere volver a ser una heroína. Un arco de redención está en el horizonte para la Bruja Escarlata... O eso esperan los fans.

Wanda comparte similitudes con Marc Spector

En el penúltimo episodio de WandaVision, Monica Rambeau (Teyonah Parris), recién exaltada, se enfrenta a Wanda después de luchar a través de la barrera del hexágono y le ruega que entre en razón antes de que el director de S.W.O.R.D. Hayward (Josh Stamberg) arrase Westview hasta los cimientos.

Wanda no está interesada en escuchar la verdad y grita: "¡No me hables de eso! ¡No quiero oír hablar de eso!". La Bruja Escarlata le muestra a Monica la puerta y los dos comparten una confrontación hasta que Agatha Harkness (Kathryn Hahn) interrumpe.

Es interesante notar cómo la reacción de Wanda es similar a la actuación de Oscar Isaac como Marc Spector/Steven Grant en "Moon Knight", la última serie de Disney+ de Marvel.

El penúltimo episodio de "Moon Knight" también presenta a su personaje titular dando un vívido paseo por el carril de la memoria, revisando experiencias pasadas y traumas que dieron forma a sus historias de origen.

Marc, como Wanda, se resiste a revivir ciertos recuerdos; se arremete contra sí mismo mientras le dice a Steven que "no puede hacer que [él]" enfrente la verdad de lo que le sucedió.

Este vínculo entre la Bruja Escarlata y el Caballero Luna de Isaac es importante, pero llegaremos a eso en un minuto...

Wanda tuvo que elegir entre Westview y su familia

El final de la serie de "WandaVision" es cuando todo se derrumba para Wanda, literalmente. Ya no puede reprimir la realidad de lo que ha hecho.

Agatha revela el alcance del reinado de terror de Wanda en Westview al liberar a la gente del pueblo bajo su hechizo, y comenta que son "títeres de carne [de Wanda]".

Wanda se ve obligada a escuchar la verdad de las personas inocentes a las que ha lastimado, y no es agradable. Uno de los habitantes del pueblo le ruega a Wanda que la deje morir.

El dolor infligido por Wanda es demasiado para soportarlo: la ex Avenger arremete cuando pierde el control, luego se recompone rápidamente cuando ve que su magia del caos asfixia a los habitantes de Westview.

