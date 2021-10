¿Qué significa la escena post créditos de Venom 2, Carnage Liberado?

Antes que nada habrá spoilers. Si el estreno ya ha sido de por sí un éxito escena post créditos de Venom 2, Carnage Liberado ha provocado un sin fin de teorías en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y es que ver en pantalla un duelo a muerte entre Tom Hardy y Woody Harrelson no se da todos los días, además en Venom 2 el UCM está presente.

El primer enfrentamiento entre Carnage y Venom causó eco en el mundo pues, se convirtió en el estreno más taquillero en los Estados Unidos luego de la pandemia alcanzando los 11 millones de dólares en el estreno.

Escena post créditos de Venom 2, Carnage Liberado

Tanta polémica causó la escena post créditos de Venom 2, Carnage Liberado como la película en sí misma.

Las primeras críticas dicen que Venom 2: Carnage Liberado es absolutamente superior a la primera entrega de la saga por lo que se espera que la saga continúe por al menos una película más. Ahora si lo que quieres es ver la película de 2018 antes de 'Let There Be Carnage' no dudes en ingresar al enlace.

Filtran escena postcréditos

Venom y Spider-Man.

Ahora bien se filtró la escena post créditos más esperada desde la muerte de Tony Stark por el universo marvelita. Y esta tiene que ver con Spider-Man ya que ambos interactúan en el mismo universo, en alusión de un posible enfrentamiento.

Y aunque no se descarta que Eddie Brock se enfrente a Peter Parker en la próxima película de Marvel Studios "Spider-Man no Way Home", se sabe que esto no es del agrado de Sony, pues, prefiere un prólogo mucho mayor para el enfrentamiento de estos dos colosos.

Por lo que sea cual sea la decisión de Sony con respecto al UCM es seguro que la taquilla para la primera cinta en la que Spider-Man enfrente a Venom está garantizada, sobre todo con escena pos tcréditos de Venom 2, Carnage Liberado que se ha filtrado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!