¿Qué significa en realidad el "Blackout Tuesday" para la industria de la música?

Mañana, 2 de junio, muchos miembros de la industria de la música participarán en un "apagón" o Blackout Tuesday en respuesta a los asesinatos George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y otros ciudadanos negros a manos de la policía de Estados Unidos.

Una publicación sobre el Blackout Tuesday, que comenzó a circular a fines de la semana pasada con el hashtag #TheShowMustBePaused, llama a los "guardianes de la cultura" a unirse a "un paso urgente de acción para provocar responsabilidad y cambio" y "un día para desconectarse del trabajo y reconectarse con nuestra comunidad".

Grandes disqueras como Columbia, Def Jam, Interscope, Sony y Warner Music Group han declarado que observarán y apoyarán Blackout Tuesday en solidaridad con el movimiento BlackLivesMatter y víctimas de la policía como George Floyd, aunque el alcance exacto de sus acciones varía.

Escribiendo en TheShowMustBePaused.com, los organizadores Jamila Thomas (Directora Senior de Marketing en Atlantic) y Brianna Agyemang (una ex Ejecutiva de Atlantic que ahora es Gerente Senior de Campaña de Artistas en Platoon) dijeron que #TheShowMustBePaused es "una iniciativa creada por dos mujeres negras en la música en observancia del antiguo racismo y la desigualdad que existe desde la sala de juntas hasta el bulevar ", y agregó:" No continuaremos haciendo negocios como de costumbre sin tener en cuenta las vidas de los negros".

La declaración continúa: “La industria de la música es una industria multimillonaria. Una industria que se ha beneficiado principalmente del arte negro. Nuestra misión es responsabilizar a la industria en general, incluidas las grandes corporaciones + sus socios que se benefician de los esfuerzos, las luchas y los éxitos de los negros. Con ese fin, es obligación de estas entidades proteger y empoderar a las comunidades negras que las han hecho desproporcionadamente ricas de manera que sean medibles y transparentes”.

Thomas y Agyemang escriben: “Esta no es solo una iniciativa de 24 horas. Estamos y estaremos en esta lucha a largo plazo. Se anunciará un plan de acción".

¿Quiénes se unen al Blackout Tuesday?

Las principales discográficas y compañías de música han variado en su especificidad sobre cómo participarán en el Blackout Tuesday del 2 de junio.

Algunas compañías musicales, incluidas Interscope Geffen A&M, Capitol y WMG, han sido directas en sus mensajes, con IGA, por ejemplo, prometiendo una contribución no especificada a organizaciones de fianzas, abogados de ayuda y “organizaciones benéficas enfocadas en crear empoderamiento económico en la comunidad negra" Interscope también dijo que no lanzará nueva música esta semana.

Blackout Tuesday convoca a toda la industria musical a un paro de actividades

Universal Music Group, que incluye Interscope, Capitol, Republic y más, también ha anunciado el lanzamiento de un grupo de trabajo de inclusión. Columbia Records, por otro lado, permaneció vago, llamando al 2 de junio "un día para reflexionar y encontrar formas de avanzar en solidaridad". Sony Music escribió de manera similar: "Este será un día de acción comprometido con un cambio significativo en nuestras comunidades ahora y en el futuro".

El CEO de Warner Music Group, Steve Cooper, y la Directora de Recursos Humanos, Maria Osherova, enviaron un memorando de toda la compañía, que una fuente compartió con Pitchfork, que los empleados de WMG pueden tomarse el día libre "para concentrarse en ayudarse a sí mismos y a otros".

Hoy, Warner Music se une a la iniciativa Black Out Tuesday. Hoy nos desconectamos para escuchar a las voces de personas cuyas vidas han sido afectadas por el racismo y la injusticia y para centrarnos en la responsabilidad y la transformación#theshowmustbepaused #blacklivesmatter pic.twitter.com/x3vD7EjOWi — Warner Classics ES (@WarnerClassicES) June 1, 2020

Spotify ha esbozado una serie de formas en que apoyarán el día de acción, incluida la adición de un logotipo negro y una imagen de título a muchas listas de reproducción emblemáticas que se han actualizado para "reflejar el entorno actual"; las listas de reproducción seleccionadas incluirán una pista de silencio de 8 minutos y 46 segundos como un reconocimiento del tiempo que George Floyd estuvo sofocado.

La compañía también ha alentado al personal a tomarse el día para reflexionar y educar, y combinará las donaciones financieras hechas por los empleados. DJs de Apple Music como Zane Lowe y Ebro Darden han cancelado sus programas de radio del día. (Pitchfork se ha comunicado con Apple Music para obtener comentarios).

Radiohead, Billie Eilish, Quincy Jones, Massive Attack,Third Man Records y otros artistas han expresado su apoyo y publicado el hashtag.

Otros han expresado escepticismo de que la iniciativa fomente cualquier cambio real. "No estoy atacando a nadie personalmente, los amo a todos, pero este cierre de la industria musical me parece sordo", tuiteó Justin Vernon de Bon Iver. (Vernon luego retuiteó una respuesta que explicaba que la iniciativa fue iniciada por dos mujeres negras).