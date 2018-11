Que siempre sí; Victoria podría unirse a la gira

Las Spice Girls ya han hecho el anuncio oficial de su reencuentro y gira por Reino Unido. La esperada gira se llevara a cabo a mediados del próximo año, como ya se ha estado informando en varios medios de comunicación, sin embargo, Victoria habría dejado claro en repetidas ocasiones, que no se incluiría en este gran proyecto.

Mel B se niega a aceptar que Victoria Beckham no se integre a la banda. De hecho, en su última aparición televisiva ha dado de nuevo esperanzas a los fans que sueñan con ver a las cinco ‘sexy girls’ reunidas como originalmente eran, añadiendo además que ese esperadísimo momento podría producirse en un futuro cercano.

"Somos solo nosotras cuatro, al menos que esté confirmado por ahora. Puede que Vic se nos una en algún momento, o al menos eso espero. Creo que sería una pena que no lo hiciera", aseguró Mel en el programa británico 'Loose Women' en el que colabora habitualmente.

"No sé, pregúntale a ella... Tiene una vida muy ocupada, con todos sus compromisos profesionales, su línea de moda y sus niños, así que sencillamente no se está comprometiendo en este momento. Pero yo no pierdo la esperanza".