¡Que siempre sí!, Carlos Espejel y Alma Cero son fotografiados besándose

Tal como nos lo confirmó Paty Azuara, de 41 años, ex mujer de Carlos Espejel, de 45 años de edad, hace unas semanas, él prefirió continuar la relación con Alma Cero, que estar con su familia.

Y aunque los comediantes se han cansado de negarlo, incluso no dando crédito a las palabras de Paty, hace unos días, una revista de espectáculos captó a la 'pareja' llegando a un restaurante de mariscos en la Ciudad de México, donde se observó las muestras de amor que el “Chiquidrácula” Carlos Espejel le da a Alma Cero,, además de que ya hasta maneja el coche de la actriz.

Aquí la fotografía cortesía de Tvnotas.

Sólo ellos se creen sus mentiras, porque según Alma Cero, ella no quiere ser señalada como una ‘robamaridos’, nos contó un amigo del comediante Carlos Espejel.

Alma Cero decidió salir a dar la cara y reveló el desgarrador motivo por el que tuvo que aceptar hacer la atrevida sesión de fotos.

Ya varios días, una cuenta de Twitter filtró fotos de Alma Cero completamente desnuda, las cuales dejaron muy sorprendidos a los internautas.

Sin embargo, tras la aparición de éstas, Alma Cero decidió salir a dar la cara y reveló el desgarrador motivo por el que tuvo que aceptar hacer la atrevida sesión de fotos.

Yo tuve la oportunidad de hacer este shooting, porque mi madre estaba desahuciada Paty, y esta no es un carrera fácil, y en ese momento fue una gran oportunidad para mi, para tener el dinero, para darle medicina alternativa. No me arrepiento Paty porque no me parece inmoral, inmoral hubiera sido ver a tu mamá morirse y no hacer nada al respecto”, contó entre lágrimas Alma en entrevista para Ventanenado.