¡Que sexys! Galilea Montijo e Inés Gómez Mont seducen las redes mostrando pierna

La famosa conductora del programa "Hoy" Galilea Montijo causó alboroto en las redes sociales luego de compartir una fotografía del look que usó durante la emisión de Televisa.

La presentadora de la televisión mexicana deleitó a todos sus seguidores posando con unos diminutos short tal y como lo hizo también su comadre Inés Gómez Mont.

Ambas conductoras han derrochado sensualidad y presumiendo que a la edad que tienen, conservan una figura envidiable.

Diversos usuarios quedaron cautivados con la belleza de las famosas conductoras y no perdieron la oportunidad de enviarles cientos de mensajes.

"La mejor amistad por siempre", "Me encanta ese look", "Guapísimas", "Muy bellas las dos y me encantan como visten, siempre todo les queda", "Que guapa Galilea, esas piernas preciosas @galileamontijo @inesgomezmont". Fueron algunos comentarios de los usuarios.