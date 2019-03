¡Que sexy! Novia de Carlos Rivera luce semidesnuda con atrevido bikini

Uno de los rostros más bellos en TV Azteca es la guapa conductora Cynthia Rodríguez, quien recientemente en su cuenta personal de Instagram presumió sus encantos con atrevida prenda.

En la instantánea se aprecia la belleza de la novia de Carlos Rivera posando con un sensual bikini de dos piezas en color negro, dejando al descubierto su tonificado cuerpo semidesnudo.

La ardiente fotografía de la novia de Carlos Rivera logró llamar la atención de más de 58 mil seguidores, quienes no duraron ni un momento para enviarle cientos de mensajes subidos de tono.

Aunque algunos de los internautas empezaron a mencionar los motivos que tiene Carlos Rivera de no compartir fotografía en Instagram junto a su hermosa novia Cynthia Rodríguez.

“Por qué Carlos nunca dice que eres su novia, ojalá no te esté usando no mereces eso, ya dejaste de cantar por él”, “¿Y porque no puedes pasearte con Carlos como tú novio? ¿Que tiene de malo? Eso de que te oculten ya no se usa”. Mencionaron los usuarios.