¡Que sexy! África Zavala seduce las redes con ardiente lencería (FOTO)

La sexy actriz África Zavala a través de su cuenta personal de Instagram derrochó sensualidad al lucir sus encantos con una sensual lencería que dejó al descubierto sus pechos.

En la imagen se aprecia la sensualidad de la artista, quien dejó volar la imaginación de los caballeros al mostrar su estilizada figura con un brasier de encaje en color negro.

África Zavala decidió acompañar la publicación enviando un mensaje para motivar a sus seguidores en Instagram a realizar sus sueños.

“Deseo que no tengas miedo a la vida, ten miedo a no vivirla. No hay cielo sin tempestades, tampoco camino sin accidentes. Solo es digno del podio quien usa las derrotas para alcanzarlo, solo es digno de sabiduría quien usa las lágrimas para regarla. Los débiles usan la fuerza, los fuertes la inteligencia. Sé un soñador, pero une tus sueños con disciplina, pues sueños sin disciplina producen personas frustradas. Sé un debatiente de ideas. Lucha por lo que amas”.