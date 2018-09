Que se suicide: Se le dejan ir con todo a Kristoff

Al actor y conductor de televisión Krzysztof Raczyñski, mejor conocido como “Kristoff” no le fue nada bien con la respuesta del también actor Kuno Becker, ya que en días pasados “Kristoff” utilizó su canal de Youtube para hacer unas críticas hacia el actor y su desempeño en la película “El día de la unión”, cinta que aborda el tema del terremoto de 1985.

Ante tal declaración, Becker se enfureció y hasta le sugirió suicidarse.

En su canal aparece “Kristoff” dando una breve reseña del filme. En esta, el crítico hace una comparación de Becker y su película, con la cinta “The Room” y el actor norteamericano, Tommy Wiseau. Filme que fue considerado el peor de la historia.

La crítica no tuvo mesura por parte de Kristoff pues dijo que Kuno Becker no sabe actuar, dirigir, escribir ni editar. Por lo que la replica del actor no se hizo esperar.

@kristoffdice hace años querías ser actor. Luego cine. Siempre mediocre. Ahora claro (tu?) críticas lo q deseabas. Y mal (personal) Cuanto DAÑO t hice con un logro más. Me hiciste reír. Luego sentí compasión y mucha lastima. Vives dolor y deseo de lo q JAMAS serás ni lograrás. — EL DIA DE LA UNION 13 sep (@KUNOBP) September 17, 2018

“Lastima… Nos quitas aire. México necesita luz. Espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio.” Agrego el actor Kuno Becker.