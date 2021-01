¿Qué se hizo Kylie Jenner en la CARA? Fans aseguran que luce muy diferente

Los fanáticos de Keeping Up With The Kardashians han señalado el "cambio de rostro" de Kylie Jenner en la última temporada del reality show.

Se espera que sea un final épico en marzo después de que la familia anunció que estaban desconectando la serie el año pasado e incluso Rob Kardashian parece hacer un regreso.

El jueves, un avance de la próxima temporada circuló en línea, y muchos fanáticos notaron una diferencia en la apariencia de la magnate de los kits de labios de 23 años.

El programa ha seguido a Kylie desde que era una niña, por lo que es inevitable que su apariencia cambie.

Kylie desde niña se hizo famosa gracias al reality de su familia/Foto: Daedalulusdrones

Sin embargo, la madre de uno siempre ha negado haberse sometido a una cirugía plástica para alterar su perfecta apariencia.

En Twitter para compartir sus pensamientos sobre la empresaria, un fan escribió: "Kylie Jenner se ve diferente cada vez que la veo tbh". Otros escribieron: "Kylie jenner no necesitó cirugía plástica en absoluto, lo que se había hecho a sí misma..."

"Kim es la viva imagen de Kylie. ¿Es esa una cara que puedes ordenar?", dijo otro fan del reality.

Con el pasar de los años Kylie ha cambiado mucho su rostro, aunque ella afirma que todo es por el maquillaje/Foto: Mirror

Rob Kardashian está de regreso en el reality

En otras noticias, su hermano Rob, que rara vez se ve, hace su debut en la última serie. Salió del centro de atención en una etapa anterior de la serie y solo ha sido visto unas pocas veces desde entonces, incluida la fiesta de cumpleaños de la hermana Khloé en junio.

Sin embargo, decidió mostrar su rostro mientras las chicas se emocionan porque el programa finalmente llega a su fin después de 14 años.

A principios de este mes, la segunda hermana mayor, Kimmy K, tomó su Instagram y compartió instantáneas del detrás de escena de la fiesta de despedida.

La familia unida disfrutó de algunas bebidas y de ponerse al día mientras brindaban por el final de su dramático reality show.

Si el avance es algo para seguir, los fanáticos de KUWTK estarán de enhorabuena mientras ven a su familia favorita del mundo del espectáculo celebrar sus momentos finales de la serie en la televisión.

Termina con Kris preguntando a la cámara: "¿Tomamos la decisión correcta al alejarnos?" Los fanáticos tendrán que sintonizar más adelante este año para ver la serie. ¿Crees que Kylie Jenner sí se hizo cirugía plástica? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

