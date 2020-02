¿Qué se cree? Sherlyn mandó a GOLPEAR terriblemente a un vidente

¿Qué se cree? Sherlyn mando a GOLPEAR terriblemente a un vidente

Sherlyn es una famosa actriz de 34 años de edad, que ha tenido una gran trayectoria en el medio artístico, entre novelas y películas, pues comenzó su carrera en el año de 1993 en la cinta Zapatos Viejos junto a la cantante Gloria Trevi, aunque desde antes ya había participado en comerciales.

Hay que recordar que Sherlyn reveló el pasado diciembre que cumpliría su sueño de ser madre gracias a una inseminación artificial que se realizó en una clínica exclusiva de Nueva York, razón por la cual fue duramente criticada en las redes sociales.

Sherlyn mostró su lado malo

Ahora de nueva cuenta Sherlyn está en boca de todos, pues resulta que ha sido fuertemente señalada de haber mandado a cometer un delito contra un famoso vidente que la amenazó con revelar el nombre del padre del hijo que está esperando.

Resulta que el vidente de 44 años y la actriz de 34 fueron grandes amigos hasta hace unos meses, cuando él reveló que le hacía ‘trabajos’ a ella y a sus amigas, pues con anterioridad le pidió a Jorge Clarividente, un endulzamiento para sus exparejas, pero luego de hacerse pública esta información, él comenzó a recibir amenazas de muerte.

¿Qué se cree? Sherlyn mando a GOLPEAR terriblemente a un vidente / Foto: Tv Notas

El vidente ha revelado que luego de esas amenazas esperaba que no pasara a más, sin embargo, reveló recientemente que la actriz cumplió sus amenazas, ya que fue golpeado por dos sujetos desconocidos: “Iba llegando a mi lugar de trabajo, cuando dos tipos que descendieron de una lujosa camioneta negra se me acercaron y me empezaron a jalar y pegar”.

Pero eso no fue todo pues, también agregó que lo encañonaron y le dijeron de forma agresiva que ya no hablara más, que se quedara callado en cuanto a revelar el nombre del padre del hijo de Sherlyn y lo agredieron físicamente: “me golpearon con la cacha de la pistola; empecé a ver oscuro, se me nubló la vista. La verdad es que a través de llamadas telefónicas ya me habían amenazado”.

Cabe destacar que luego de la golpiza Jorge Clarividente tuvo que acudir de inmediato a un médico, el cual le dijo: “Que afortunadamente sólo tenía una herida en la cabeza y no corría peligro mi vida. Me dieron sólo un punto en la cabeza, además de que me mandaron antibióticos y 15 días de reposo”.

