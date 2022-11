"Que se acuerde que la Panini es otra": Karime arremete contra Manelyk

La amistad que había entre Karime y Manelyk quedó en el pasado, pues luego de las recientes declaraciones de González sobre Pindter, la integrante de "Acapulco Shore" no se quedó callada, y aclaró una situación que ocurrió hace unos años; asegura que Mane le bajó a un ex novio.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que Mane reveló cuál fue la verdadera razón de la enemistad entre ellas, y aseguró que Pindter no fue sincera con ella, ya que ella prefirió irse de viaje a Las Vegas con Jawy, y rechazó la invitación de Mane para ir a Punta Cana.

Karime llamó "Panini" a Manelyk

En una entrevista, la modelo confesó que Mane le habría quitado a un novio, de igual forma dijo que en varias ocasiones, su ex amiga se comportaba como Karla Panini, por el escándalo de la ex Lavandera, quien se casó con el esposo de su mejor amiga.

La modelo dijo: "Que se acuerde que la Panini es otra, que se acuerde cuando me llevó a un hotel a ver cómo ella me bajó a un novio, así literal. Y también que se acuerde como cuando dijo en la entrevista que las flores que le mandaron en la temporada tres fue Jawy...no, no fue Jawy, fue el wey que me bajó". Confesó.

Aunque no reveló la identidad de su exnovio, aseguró que es un hombre poderoso: "Ella decía que era mi sugar porque me daba cosas, pero en realidad sí era mi novio y luego pasó a ser de ella". Mencionó.

¿Quién es el novio de Karime Pindter?

La modelo recibió anillo de compromiso

A pesar de la polémica que ha surgido entre Manelyk y Karime, la modelo reveló en un episodio de la reciente temporada de "Acapulco Shore", que su novio le dio un anillo de compromiso, por lo que llegará al altar.

