¿Qué ritual realizó Galilea Montijo para que no le falte dinero en 2023?

Galilea Montijo es una de las presentadoras más queridas del público mexicano, pues no es un secreto que con su carisma se ha ganado el corazón de miles de personas que la siguen, quienes no se pierden ningún detalle sobre lo que comparte en sus redes sociales.

Hace unos días, 'Gali' compartió en el programa 'Netas divinas', que hace a un lado las uvas y el vino para dedicar las 12 campanadas a las lentejas. "Tengo un ritual de las lentejas para la abundancia, pero no comida, porque sé que hay mucha gente que la hace sopa y la come, no", comentó.

Lo que hace es lanzarlas al aire a la hora de las campanadas y luego recogerlas del piso para guardarlas, durante todo el nuevo año, en su cartera. "... Empiezo a aventar, te tienes que aventar las lentejas y pensar en abundancia", comentó aquella vez.

Bastó que llegara el 31 de diciembre de 2022 para que sus seguidores revelaran el alcance de su famoso ritual, ya que en las primeras horas de este 1 de enero han llenado las redes sociales de fotos y comentarios siguiendo los pasos de la conductora.

Aunque tampoco faltaron los memes. "No sé ustedes, pero yo sí me hice el ritual de las lentejas que recomendó mi amiga Galilea Montijo para la abundancia. ¡Prefiero parecer pen*eja a parecer pobre! ¡Y ni modo!", "Usted pensaría que al tener una educación universitaria y una maestría jamás haría algo que dijo Galilea Montijo", "los señores que venden lentejas hoy por qué la gente quiere hacer lo mismo que Galilea Montijo", fueron algunos de los comentarios compartidos.

Tanta fe le tiene la conductora de 'Hoy' y 'Netas divinas' a su ritual, que no pudo evitar hacerlo para recibir el 2023. La famosa lo celebró en Acapulco rodeada de amigos, entre ellos el maquillista profesional Alfonso Waithsman, quien delató la bolsa de lentejas que Galilea se echó encima al llegar las 12 campanadas.

