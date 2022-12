¿Qué respondió Lucía Méndez ante las críticas de Sylvia Pasquel?

Lucía Méndez le puso fin a la polémica que surgió tras su participación en el reality de la plataforma de streaming Netflix llamado “Siempre Reinas”, mismo en el que compartió con Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel, siendo esta última quien la llamó “Diva desempleada” durante un programa de YouTube.

Dichas declaraciones tomaron por sorpresa a más de uno y ante ello, fue Lucía Méndez quien al ser cuestionada sobre lo dicho por Pasquel, aseguró que ella no necesita hablar de otras para ser tendencia.

“No quiero hablar de eso, yo no necesito hablar de nadie para ser tendencia ni para tener interés. El público me recibió de pie, yo no necesito dañar a nadie ni hablar mal de nadie para salir con éxito en la vida”.

A pesar de que la prensa insistió en preguntar sobre los comentarios de Sylvia y Laura Zapata, Lucía se negó a hablar directamente, pero hizo hincapié en que no hablaría de ellas porque no necesita hacerlo para llamar la atención.

“Gracias, así tenemos rating, next. No opino nada, no me interesa”.

Lucía también destacó que a pesar de los pleitos que el reality destapó entre Sylvia y Laura, “Siempre Reinas” fue un éxito, así como la canción que grabaron y que fue compuesta por José Luis Roma.



“Independientemente de todo, creo que Siempre Reinas ha sido un éxito, un suceso, la canción ha sido tendencia de 27 millones de visitas, es un éxito más en mi carrera”.

Finalmente, mencionó que aún no sabe si habrá una segunda temporada de “Siempre Reinas”, pero ya se comunicaron con ella: "Ya me buscaron, yo no manejo mi carrera, mi mánager maneja mi carrera y vamos a ver qué pasa, todo depende de muchas cosas".

