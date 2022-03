¿Qué piensa la mamá de Sasha Sokol sobre Luis de Llano?

La cantante dijo que su relación comenzó en 1984 cuando ella tenía 14 años de edad, por lo que en su momento la mamá de Sasha Sokol no aceptó dicha relación ya que Luis de Llano tenía 39 años en ese entonces.

La cantante contó para Historias Engarzadas, que su madre no estaba de acuerdo con la controversial relación de Sasha Sokol y Luis de Llano por lo que la envió a estudiar a Boston, sin embargo, a su regreso la cantante habló con su mamá y le dijo: “Sí estoy enamorada y, si no lo aceptas y no lo dejas hablar contigo, voy a mentirte”.

¿Qué pensó la mamá de Sasha Sokol?

Según la misma Sasha Sokol, con el tiempo, su mamá entendió su relación.

De acuerdo a la entrevista para Historias Engarzadas, la mamá de Sasha Sokol le pidió que Luis de Llano fuera a platicar con ella.

“Fue una plática bien bonita, entre seres inteligentes, entre seres que lo que querían era lo mejor para mí. Luis quería lo mejor para mí y mi mamá sin lugar a dudas”, Sasha Sokol.

Sasha aseguró que su madre entendió que Luis la quería y que era una relación importante en su vida. “Y que con la diferencia de edad, había también cosas muy cercanas y que nos nutríamos y nos llenábamos y que nos hacíamos bien”, aseguró la cantante.

El escándalo de Luis de Llano

"Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré", Luis de Llano.

Fue recientemente en una entrevista que dio para el canal de YouTube de Yordi Rosado que Luis de Llano confesó su relación con la cantante.

"Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Hubo un momento en el que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo 'nada que ver' y nada que ver y se acabó. Y todavía seguimos trabajando 10 años más juntos".

En la entrevista el productor aseguró que su relación duró seis meses, un dato muy diferente a lo que Sasha contó el 8 de marzo a través, donde dijo que esta había durado cuatro años e inició cuando tenía 14 años, por lo que la mamá de Sasha Sokol la envió al extranjero para intentar separarlos.

