¿Qué piensa Pete Davidson del compromiso de su ex Ariana Grande con Dalton Gomez?

Ariana Grande estuvo muy, muy cerca de casarse con Pete Davidson, incluso cantó sobre eso en "Thank u, next". ¿Pete, de 27 años, se sintió amargado y desconsolado después de que Ariana, de 27, reveló que ella y Dalton Gómez están comprometidos después de menos que un año de citas? En realidad no.

El humorista de Saturday Night Live, que ha sido abierto sobre su breve compromiso en 2018 con la cantante, le desea "lo mejor", le dice una fuente cercana a Pete al medio Hollywood Life, "Está muy feliz por ella".

"Por lo que puede decir, Dalton trata a Ariana con total respeto y como si se merece ser tratada", dice la fuente a HollywoodLife.

La relación de Pete y Ariana pasó de ser novios a comprometerse a romper en el lapso de cinco meses en 2018. Desde entonces, ha hecho las paces con la relación fallida. “Está feliz por el tiempo que pasaron juntos, pero también sabe que ambos han seguido adelante. Se alegra de que esté feliz y la felicita por el próximo capítulo".

Una segunda fuente cercana a Davidson le dijo a Hollywood Life: "sabe que 'tuvieron un momento increíble juntos, [uno] lleno de tanto amor', pero ese momento ha pasado. Entonces, en lugar de aferrarse al resentimiento, decidió dejarlo ir".

“Pete sabe que estará conectado con Ariana para siempre”, le dice el segundo informante a Hollywood Life, “pero está feliz de ver que ella es capaz de seguir adelante, tanto como él. Él está muy feliz por ella y solo le desea lo mejor”.

Ariana reveló que ella y Dalton, de 25 años, estaban comprometidos en una publicación de Instagram el 20 de diciembre. “Para siempre y entonces algunos”, tituló la galería, que incluía algunas tomas de su enorme anillo de compromiso.

Este compromiso se produce aproximadamente nueve meses después de que los fanáticos notaron por primera vez a un "hombre misterioso" en el fondo de algunas de sus historias de Instagram. Poco después, confirmó que ella y Dalton eran un elemento al presentarlo en el video de "Stuck With U", su colaboración inspirada en COVID-19 con Justin Bieber.

Menos de una semana antes del anuncio de Ariana, Pete Davidson se burló de su compromiso de 2018 mientras interactuaba con los fanáticos afuera del 30 Rockefeller Plaza en la ciudad de Nueva York.

Antes de filmar un episodio de Saturday Night Live Pete conoció a algunos fanáticos de SNL, uno que dijo que su nombre también era “Arianna”. “¡Oh! Bueno, hola. Casémonos”, bromeó antes de alejarse.

Si bien algunos críticos en línea interpretaron este comentario como una crítica, una fuente cercana a Pete le dijo a Hollywood Life que "nunca hubo ningún [daño] hacia Ariana en absoluto". ¿Crees que Ariana Grande sí se casará con Dalton Gomez o podrían romper el compromiso? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

