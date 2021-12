¿Qué pasó entre Raúl Osorio y Roberto Palazuelos? Para responder esta pregunta te compartimos que en agosto del 2007, Raúl Osorio, ex conductor de TV Azteca, afirmó en relación a su parecido físico con Palazuelos que él era más alto y más disciplinado.

El ex modelo asegura conocer al Diamante Negro, “sí lo ha visto algunas veces y creo que tenemos cosas en común: ambos somos de y nos gusta el Caribe”, además reconoce que “Roberto es un galán” en entrevista.

Sobre el actor Roberto Palazuelos, el exconductor dijo: “Creo que les caigo mejor porque soy más accesible. Mucha gente me lo ha dicho ‘tú si eres buena gente, tú no eres pesado o pedante’”, comenta Osorio, quien es oriundo de Isla Cozumel.

El actor Roberto Palazuelos en 2018, fue víctima de las críticas y burlas en las redes sociales, debido a que en la serie de Luis Miguel lo hicieron ver como un aprovechado y chismoso.

Aunque la serie ya acabó, al actor le siguen lloviendo críticas, por compartir una imagen de una pintura en óleo de su retrato, la cual fue hecha por el artista Christopher Pugliese en su estudio en Soho, Nueva York.

Al parecer a los usuarios no les agradó mucho la pintura, ya que mencionaron que el retrato tenía más parecido con otros famosos que con Palazuelos, situación que fue objeto de burla.

Algunos de los comentarios que recibió Roberto fueron: “Está chingón el cuadro del Fabiruchis cuando te haces uno tuyo mi buen diamante negro???”, “Yo noto más bien parecido a Raúl Osorio ¿No les parece?”,“Por un momento pensé que era portada de una película de george of the jungle o algo así”, “Tanto dinero pagaste por esa pintura para q no se parezca ni madres a ti, digo si eres tu verdad?”, “¿Dónde compraste el cuadro de Luis Miguel?”.

Programas de televisión de Roberto Palazuelos

Palazuelos participa en el programa Perdiendo el Juicio

En su último proyecto Roberto Palazuelos impactó en redes sociales con la primera imagen del personaje al que le da vida en la nueva serie de comedia que está grabando para Televisa, junto al productor Guillermo del Bosque.

Perdiendo el juicio, un programa de comedia del ´Canal de las Estrellas´ de Televisa según escribió en su publicación el actor Roberto Palazuelos, el programa con el que pretende mantenerse en el gusto del público mexicano tras su participación en 40 y 20.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en Televisión Roberto Palazuelos ha participado en:



Perdiendo el juicio (2021) .... Sr. Juez9

40 y 20 (2018) .... Beto10

Entreolivos (2017) .... Santiago Sepúlveda11

Nosotros los guapos (2016)

Hasta el fin del mundo (2014-2015) .... Mauro Renzi

Gossip Girl Acapulco (2013) .... Santiago Ochoa "El Capitán"

Qué bonito amor (2012-2013) .... Giuliano Rina

Una familia con suerte (2011-2012) .... Michael Robert Anderson

Llena de amor (2010-2011) .... Mauricio Fonseca Lombardi

Mañana es para siempre (2008-2009) .... Camilo Elizalde Rivera

Bajo las riendas del amor (2007) .... Cristian del Valle

La fea más bella (2006-2007) .... Pedro Barman

Mi vida eres tú (2006) .... Aristeo Borgia

Apuesta por un amor (2004-2005) .... Francisco Andrade

Niña amada mía (2003) .... Rafael Rincón del Valle

¡Vivan los niños! (2002-2003) .... Pantaleón Rendón

Salomé (2001-2002) .... Beto 'El Figurín'

Carita de ángel (2000-2001) .... Favio Romero Medrano

Amor gitano (1999) .... Claudio

Amada enemiga (1997) .... Mauricio

Para toda la vida (1996) .... Rolando

Pobre niña rica (1995) .... Gregorio

Dos mujeres, un camino (1993) .... Raymundo (#1)

Muchachitas (1991-1992) .... Rogger Guzmán

Simplemente María (1989-1990) .... Pedro Cuevas

Mi segunda madre (1989) .... David

Marionetas (1986) - Estudiante de Universidad

¿Qué pasó con Raúl Osorio?

Raúl Osorio exconductor de Tv Azteca es ahora un exitoso empresario

Raúl Osorio estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA); Osorio, quien fue parte importante de los conductores de Venga La Alegría por varios años y justo cuando se encontraba en la mejor etapa de su carrera decidió dar un paso al costado dejando un hueco casi imposible de llenar.

Fue en 2016 cuando, para sorpresa de propios y extraños, Raúl Osorio confirmó su salida del programa matutino para emprender nuevos proyectos personales relacionados con el sector empresarial y político.

Ahora conoces qué pasó entre Raúl Osorio y Roberto Palazuelos y las críticas que hubo en su momento por su aparente parecido.

