¿Qué pasó entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift?

La guerra entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift dio inicio con la premiación a su canción You Belong With Me, una canción cuyo vídeo, fue elegido el mejor video femenino en los MTV Video Music Awards celebrados ese día en Nueva York. Cuando anunciaron el galardón, una recatada Taylor subió al escenario para dar su discurso de agradecimiento.

Sin embargo, a la mitad de la premiación Kanye se levantó de su asiento, le arrebató el micrófono a la joven y dijo lo siguiente: Taylor, estoy realmente feliz por ti y voy a dejar que termines de hablar, pero el video de Beyoncé es uno de los mejores videos de la historia. ¡Uno de los mejores de la historia!.

Si deseas conocer la cronología de la enemistad entre Taylor Swift y Kanye West, a continuación La Verdad Noticias te comparte el problema existente entre estas 3 celebridades que han sido protagonistas de muchos escándalos.

Video musical de Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift

Taylor Swift en videoclip de Kanye West

La guerra entre las celebridades se volvió insostenible en 2016 cuando el rapero llamó “perra” a Taylor Swift en la canción Famous, y más tarde en el videoclip West sacó una figura de Taylor en tamaño real desnuda junto a otros famosos.

A esto hay que añadir, además, la llamada que hizo pública Kim Kardashian donde su marido pone en antecedentes a Swift sobre su nueva canción y esta, supuestamente, da su consentimiento, algo que la diva del pop siempre ha negado.

¿Qué dijeron Kim y Kanye sobre Taylor?

Kanye West y Kim Kardashian

Kim Kardashian habló de Taylor en una entrevista, esto fue lo que dijo: No solo es verdad que West llamó a Taylor para pedirle permiso para usar la letra de la canción Famous en la que la llamaba “zorra”, sino que además tiene grabada la conversación en un vídeo que, según Kim, los abogados de Taylor les han pedido que los borraran.

¿Cuál fue el problema entre Kim Kardashian y Taylor Swift?

Kim Kardashian defendió públicamente a su marido asegurando que Taylor había dado el visto bueno a la publicación y al lanzamiento de esta canción, una realidad que ahora ha quedado en entredicho.

Kim atacó a Taylor Swift en redes sociales, que negó haber dado su consentimiento para que West la llamara así en su canción, y se refirió a ella como serpiente en Instagram. Esto provocó una guerra abierta entre ambas. Sin duda, la guerra entre Kanye West, Kim Kardashian y Taylor Swift seguirá dando de que hablar en el medio.

