¿Qué pasó entre Joaquín Bondoni y Galilea Montijo?

Joaquín Bondoni y Galilea Montijo estuvieron en el ojo del huracán el año pasado luego de que la conductora se refiriera a él como ‘reptiliano’ en un episodio del programa Hoy, este comentario fue más allá que hasta el papá del joven actor salió en su defensa.

Martha Galilea Montijo Torres es una presentadora, conductora y actriz de televisión mexicana. Actualmente se desempeña como conductora del programa Hoy, mismo sitio televisivo donde sus comentarios le han generado polémicas con varios artistas del medio.

Si deseas conocer que paso con Galilea Montijo en Hoy y cuál fue la causa de llamar reptiliano al joven actor, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles de esta situación en la que intervino el padre de Joaquín Bondoni y Galilea Montijo.

¿Qué dijo Galilea Montijo de Joaquín Bondoni?

Después de llamar ‘Reptiliano’ a Joaquín Bondoni, conocido por dar vida al personaje de Temo en las telenovelas Mi marido tiene familia, Galilea Montijo se defendió de las críticas que ha recibido y aseguró que "no es ofensa" referirse así de una persona.

La presentadora de Televisión dio una entrevista a varios medios de comunicación, en donde aseguró que no buscaba molestar o faltar al respeto a Bondoni con su comentario, pues dijo que todo surgió tras unas declaraciones del mismo actor.

Textualmente Gali dijo: En la nota él decía que no era un ser humano, que él todavía no sabía si era un ser humano o si venía de otro planeta, algo comentó él. Entonces mi comentario fue a raíz de lo que él dice y jamás con mala intención, al contrarió dije: '¿Será reptiliano?', reptiliano no es ofensa.

¿Quién es el papá de Joaquín Bondoni?

Papá de Joaquín Bondoni

El padre de Joaquín Bondoni, Uberto Bondoni defendió a su hijo luego de que Galilea Montijo lo criticará y se suscitarán chismes en torno a Joaquín Bondoni y Galilea Montijo.

En el twitter de Uberto Bondoni hizo notar su enojo y exigió respeto citando lo siguiente: ¿Tan difícil se les hace a algunos comprender el verdadero significado de la palabra RESPETO? CUIDADO, Joaquín será figura pública, pero es mi hijo y menor de edad. A quien le sobren ganas de seguir jugando con piedritas, aquí estoy yo".

Novelas de Joaquín Bondoni

Novelas en las que ha participado Joaquín Bondoni

Joaquín Bondoni Gress es un cantante, compositor y actor mexicano, conocido por su papel en la telenovela mexicana Mi marido tiene más familia, adicionalmente ha participado en otras novelas como:

2011 Ni contigo ni sin ti

2017 el piloto

2018-2019 Tres 8 Uno: La Familia

2019 El corazón nunca se equivoca

2019 Alma de ángel

La polémica de Joaquín Bondoni y Galilea Montijo cesó luego de que su padre lo defendiera, sin embargo Galilea asegura que nunca tuvo la intención de faltarle al respeto.

