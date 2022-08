¿Qué pasó entre El Yaki y Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz?

Luego de que se generó el escándalo de que Eduin Caz había engañado a Daisy Anahy, los fans del cantante comenzaron a especular que la esposa del cantante se había vengado siéndole infiel con El Yaki.

Luis Alfonso Partida, nombre real de El Yaki, es padrino de uno de los hijos de la pareja, motivo por el cual los fans no tardaron de vincularlo amatoriamente con Daisy Anahy.

Tras todos los rumores, El Yaki rompió el silencio y, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló si tiene una relación con la esposa de Eduin Caz más allá que la de compadres.

"Eduin y yo somos compadres, lo quiero mucho y realmente hay una amistad, la verdad es que permito muy poco que la gente siquiera me mencione eso, porque hay gente con principio y con palabras", inició en sus palabras.

¿El Yaki y Daisy Anahy son amantes?

“El tema de la mujer de tu amigo, tú como caballero, como amigo leal y como hombre que eres, creo que la amistad es única y exclusivamente entre hombres, la mujer ni se toca, se respeta, es la señora de la casa. Y esa es la forma que yo tengo de hacer las cosas, esa es mi educación, yo jamás podría ver a la mujer de algún amigo mío", agregó El Yaki.

El cantante agregó que le molestó dicho rumor, pues en su natal Sinaloa se castiga a los hombres que le chapulinean la pareja a otro.

"Me molesté muchísimo cuando la gente empezó a decir eso..."

"Porque la neta no tienen ni idea de cómo se manejan las cosas, ni de cómo son las cosas en nuestro Sinaloa con el tema de las mujeres; creo que matan a más hombres por las mujeres que por otro tipo de cosas, y yo esa es la escuela que tengo", puntualizó.

¿Qué dijo Eduin Caz sobre la presunta infidelidad?

¿Qué dijo Eduin Caz?

Finalmente, El Yaki dijo que discutió lo ocurrido con Eduin Caz: “le hablé a Eduin y le dije a mi compadre: 'Dígame que no está creyendo en este rollo', me responde: 'No, compadre, ni al caso'. Además, en ningún momento ha habido alguna situación, de ninguna forma he permitido que se malentienda absolutamente nada".

