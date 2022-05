¿Qué pasó entre Diana Golden y Alfredo Adame?

Alfredo Adame y Diana Golden se han enfrentado legalmente y frente a los medios.

Alfredo Adame es considerado como una de las figuras del espectáculo más polémicas, ya que en los últimos años ha hecho fuertes comentarios en contra de diversas celebridades, entre las que destaca su ex esposa Diana Golden.

A pesar de que los actores estuvieron casados por muy poco tiempo, se han visto envueltos en una serie de declaraciones y en una disputa legal.

En La Verdad Noticias incluso te dimos a conocer que la actriz se ha burlado de la situación económica del conductor e incluso Diana Golden ha dicho que Alfredo Adame vive amargado.

¿Cuándo se casaron Alfredo Adame y Diana Golden?

La actriz ha declarado como surgió la idea de casarse

El primer matrimonio del ex conductor del programa “Hoy” fue con Diana Golden, quién desde hace varios años radica en México, donde conoció a Adame.

La relación duró muy poco tiempo, pues estuvieron casados por dos años, ya que en 1990 se divorciaron, en medio de muchos conflictos.

La actriz por su parte ha declarado en diversas ocasiones que vivió “un matrimonio tormentoso” con el polémico Alfredo Adame.

Él era sobrecargo de Aeroméxico y yo viajaba cada mes, iba y volvía de Bogotá. Lo conocí, nos hicimos amigos, no era tan amargado en ese momento, dijo en una ocasión.

De igual forma, la actriz reveló que ante los impuestos que la ANDA le quitaba, Alfredo Adame le propuso que se casaran, en ese entonces eran amigos, sin embargo el tormento surgió cuando de verdad iniciaron una relación.

Pleito entre Diana Golden y Alfredo Adame

Diana Golden comenzó el proceso de divorcio.

La actriz colombiana Diana Golden dio a conocer que después de que comenzaron una relación, Alfredo Adame comenzó a ser posesivo y surgieron problemas e incluso dijo que la llegó a amenazar de muerte.

"Estaba viendo televisión y llega como a las 3 de la mañana borracho. Me dijo: '¿Qué estás haciendo?' y me rompió la ropa. Me metió una pistola en la boca y eso es tan cierto como que está en la demanda, y me decía 'Te voy a matar' y no sé cuánto, yo aterrada, lloraba".

Ante dichos señalamientos, la actriz interpuso una denuncia y comenzó una batalla legal para divorciarse

¿Qué dijo Alfredo Adame de Diana Golden?

Alfredo Adame no pagó por la demanda legal que ganó Diana Golden.

Años más tarde, Diana Golden demandó a Alfredo Adame por difamación, ya que el exesposo dijo que lo engañó mientras estuvieron casados y además que era adicta a las drogas, misma demanda que perdió.

Sin embargo, el conductor Alfredo Adame señaló que se encuentra sin dinero, pobre y quebrado, por lo que sigue con la deuda.

La disputas mediáticas entre Alfredo Adame y Diana Golden continúan y constantemente arremeten entre sí con fuertes acusaciones durante su época de casados, aunque recordemos que no ha sido su única exesposa que lo ha enfrentado frente a las cámaras.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.