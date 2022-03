¿Qué pasó entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza?

Chiquis Rivera y Esteban Loaiza estuvieron envueltos en diversos escándalos por una supuesta relación amorosa a escondidas. Esta fue la causa por la cuál su madre, Jenni Rivera decidió cortar toda comunicación con ella.

Jenni Rivera rompió toda relación con su hija Chiquis poco antes de morir el 9 de diciembre de 2012 a los 43 años en un accidente aéreo cerca de Monterrey, México. El enojo de Jenni fue tan grande que incluso la desheredó.

Si deseas conocer cuál es la razón por la cuál Jenni Rivera se distanció de Chiquis, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles de lo que la primogénita de Jenni Rivera dijo al respecto.

Chiquis Rivera habla sobre Esteban Loaiza

Chiquis, Jenny Rivera y Esteban Loaiza

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Chiquis Rivera negó haber sido amante de Esteban Loaiza: Jamás, jamás hubo una relación sexual, nada de eso. Siempre fue una relación de respeto con mi padrastro (...) jamás le haría eso a mi madre.

Chiquis Rivera sostiene que tiene presuntas evidencias que prueban que no tuvo nada con el ex beisbolista. Ella explicó al respecto: La noche que ella creyó que eso pasó yo tengo registros de celular que muestran que cuando la cámara de seguridad indica que OK yo quizás no estaba, en el cuarto con Esteban, eso es falso.

Se puede ver mi cabeza en otra cámara. Tengo récords de celular que muestran que yo realmente estuve hablando con mi tío Juan y mi exnovio durante 30 minutos durante el tiempo que ella pensó que yo no estaba y no me podía ver en las cámaras.

Fotos de Chiquis Rivera y Esteban Loaiza

Familia de Chiquis Rivera

Estas son algunas de las fotos en redes sociales de Chiquis Rivera y con su padrastro Esteban Loaiza:

Familia de Chiquis Rivera

Familia de Chiquis Rivera

¿Cuánto duró el matrimonio de Jenni Rivera y Esteban Loaiza?

Jenni Rivera y Esteban Loaiza se casaron en el 2010 ante 800 invitados. Sin embargo, aunque todo parecía color de rosa entre la pareja, en el 2012 Jenni Rivera solicitó el divorcio ya que aseguró que no todo era felicidad en su matrimonio.

La diva de la Banda mencionó que se había dado cuenta de “ciertas actividades de algunas personas” y de cosas que no toleraba y que habían sido muy graves. Tras dar a conocer su separación y las declaraciones de Jenni Rivera, se especuló que Chiquis Rivera y Esteban Loaiza habían tenido una relación amorosa, y está infidelidad habría sido la causa del divorcio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!