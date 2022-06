¿Qué pasó entre Andrés García y El Santo?

Hay quienes se han preguntado si Andrés García y El Santo llegaron a pelear juntos pues no es un secreto que a García le gustaba lanzar golpes, y aunque no lo creas, esto no es solo un rumor sino que en verdad lucharon juntos

“Cuando no tenía trabajo de actor me hice luchador y entonces yo iba a luchar y luchaba con quien me tocara”

En alguna de sus entrevistas, Andrés mencionó que no es que se dedicara a la lucha como El Santo pero no siempre tenía proyectos televisivos y ésta se volvió una actividad a la que acudió en esos momentos.

De hecho, él no era la pareja recurrente de El Santo pero en una ocasión les tocó reunirse en binas y pelear juntos contra otros dos luchadores.

Fotos de Andrés García y El Santo

Fotografía: Border Lucha

Películas y programas de televisión de Andrés García

A lo largo de su vida, Andrés García ha tenido la oportunidad de participar en distintos programas de televisión, películas y telenovelas, todo a través de sus más de 50 años de carrera artística y en “La Verdad Noticias” te haremos un listado de algunas de sus participaciones.

Películas:

Las tres magníficas - 1970

La amargura de mi raza - 1972

La llamada del sexo - 1977

Manaos - 1978

Nora la rebelde - 1979

Pedro Navajas - 1983

El cafre - 1986

Asesino nocturno - 1987

Perros de presa - 1992

Señales de ruta - 2000

King of Texas - 2002

Programas de televisión:

Hermelinda - 1981

La hora pico - 2000 - 2001

El pantera 2008

Chanoc - 2010

También realizó telenovelas como: La sonrisa del diablo, El carruaje, Mi nombre es coraje, Con toda el alma, El privilegio de amar y El cuerpo del deseo.

¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Andrés García?

En los meses pasados, el actor compartió en sus redes sociales que le habían realizado una transfusión de sangre, hecho que ocasionó que algunas personas se preguntaran cuáles son sus enfermedades actuales.

Hoy en día, Andrés García tiene afecciones en la médula espinal, sumado al hecho de que porta un tipo de sangre que no es muy común de encontrar: ORH-

