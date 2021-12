¿Qué pasó en el capítulo 8 de La Venganza de los Ex VIP?

En el capítulo 8 de La Venganza de los Ex VIP pudimos ver mucho drama e intensidad por parte de todos los integrantes de la casa, además que tuvieron que darle la bienvenida a una nueva ex que a pesar de ser muy joven, llegó con toda la actitud para hacer una gran fiesta dentro de la casa ubicada en Colombia.

Desde temprano la peligrosa tablet mandó a Daphne, Ricardo y Daniel Fraga a recibir a la nueva mujer que sería parte de este reality show.

Fue ahí donde conocimos a la tiktoker Mariana Ayala, quien es ex novia de Fraga pero que al llegar tuvo una cita romántica con Ricardo, quien la puso al día sobre todo lo que había ocurrido en la casa y con quien también aprovechó el rato para darse un par de besos.

Drama entre Suavecito y Kim Shantal

Por otra parte vimos a Kim Shantal derramar un par de lagrimas, ya que aunque ella había dicho que no sentía nada por su ex novio Suavecito, no pudo evitar romper en llanto después de verlo regresar con Karen Saldaña a pesar que Luis le había dicho que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ella y que estaba muy enamorado y quería recuperar su cariño.

"Eres el hombre más mentiroso que he conocido", le reclamó Shantal.

Por otra parte, Frida Urbina volvió a provocar la ira de Diana Zambrano, quien intentó volver a golpearla pero sus compañeros las frenaron aunque en los adelantos del próximo episodio se observa que se pelearon a golpes y que la actriz de Televisa declara orgullosamente que su contrincante se llevó un par de heridas en el rostro.

Com podemos ver en el instagram de ambas mujeres, su enemistad sigue hasta el día de hoy, ambas son enemigas y no pueden ni compartir un foro de televisión porque se hacen de palabras cada que tienen oportunidad.

Otro de los puntos que impactó al público fue que Aylin Criss empezó a coquetearle al modelo David Segura, luego de que terminara su romance con Camilo Pulgarin. El hombre colombiano le correspondió sin dudarlo ni un solo segundo.

¿Cuándo se transmite La Venganza de los Ex VIP?

El programa La Venganza de los Ex VIP se transmite los martes y jueves a través de MTV pero posteriormente a su estreno, el capítulo queda disponible a través de Paramount Plus en donde se pueden encontrar los ocho episodios de este nuevo reality show.

