¿Qué pasó en el capítulo 7 de La Venganza de los Ex VIP?

El reality show llamado La Venganza de los Ex VIP de MTV está acaparándo los reflectores por el intenso drama que se está llevando a cabo durante cada episodio, tal y como en el episodio 7, estrenado el día de ayer martes 30 de noviembre.

Por si aún no has visto este programa, este tiene una temática similar a la de Acapulco o Jersey Shore, en donde reunieron a varias celebridades de internet en una casa en Colombia pero con el valor agregado de ir recibiendo a sus ex novios.

En este capítulo siete vimos que el ex novio de Juan Camilo Pulgarin llegó a la casa, haciendo tambalear al modelo David Segura, con quien había retomado su relación sentimental pero este nuevo personaje arribó al hogar caribeño, exactamente el día que se habían peleado.

Capítulos disponibles por Paramount Plus

En el capítulo que se estrenó anoche, vimos también la infidelidad de dos personas que habían construído una relación sentimental dentro de la casa y que muchos creían que era inquebrantable. Robbie y Kelly y Suavecito y Karen Saldaña ya eran considerados novios dentro del show pero anoche los cuatro quedaron solteros.

Todo esto fue orquestado por el Tiktoker Daniel Fraga, quien mandó a Suavecito y Kelly a una cita romántica en el mar con la intención de que el youtuber traicionara a Saldaña y esta quedara disponible para él, aunque el plan no le salió como esperaba, ya que la modelo lo rechazó e intentó ser leal a Suave aunque él no lo había sido con ella.

Aunque Kelly y Suave pensaron que nadie se enteraría de su infidelidad e hicieron un pacto de silencio, el ipad de la casa los traicionó y todos dentro de la casa pudieron ver que los influencers se besaron y pasaron un increíble y romántico día.

Capítulo 7 de La Venganza de los Ex VIP

El capítulo 7 de La Venganza de los Ex VIP acabó de rematar con una intensa pelea entre Kelly y Michelle Lando (la doble de Danna Paola), y otro conflicto de palabras entre Luis Suave y Karen Saldaña, ya que la joven le reclamó su hipocrecía y que fuera una persona falsa al decirle que quiere algo serio con ella y terminar besándose con su ex novia.

Sobre esto, Kim Shantal intentó animar a Karen y le dijo que dejará de confiar en Luis ya que no la quería enserio pero en el adelanto del episodio ocho pudimos observar rápidamente que Saldaña volvió a caer en las redes de Suave.

