¿Qué pasó en Tijuana con Grupo Firme? Así ofendió Eduin Caz a los organizadores

Eduin Caz ha sido criticado en varias ocasiones por sus borracheras durante los conciertos, además de que los integrantes de Grupo Firme se han quedado dormidos o se han caído del escenario, pero esta vez protagonizaron una escena cómica en Tijuana, lanzando algunos insultos hacia los organizadores, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la banda anuncio que una de sus metas más ambiciosas, es lograr tocar en el medio tiempo del Super Bowl, pero sus esperanzas podrían desvanecerse debido al comportamiento del líder del grupo, ya que en múltiples ocasiones se ha ofendido cuando le han pedido que termine con el concierto.

Hace poco te contamos que el líder del grupo guarda ropa la íntima que le regalan sus fans, pero ahora te decimos que además de los escándalos recientes, también fue comparado con Shakira, debido a su pelea con El Canelo, ya que escribió una canción sobre él, como si de despecho se tratara.

El cantante se sintió ofendió luego de que le señalaran que debía terminar el concierto, siendo Jhonny Caz quien comenzó a despedirse, argumentando que le estaban diciendo por el auricular que era el momento de dar fin a la participación de la banda en el Estadio Caliente.

En consecuencia, y tomando en cuenta la forma en que reacciona el cantante ante las criticas, este se volvió para decirle que no había forma de que los corrieran, pues el dueño del estadio estaba presente, además dijo:

"Parece que no me conoces. Aquí Tijuana es mi casa y me voy a quedar. En mi casa y con mi gente, se me respeta, dile que se vaya a la ver**."