¿Qué pasó durante el casting que Lorena Herrera realizó con Sergio Andrade?

Lorena Herrera es, sin duda, una de las mujeres más guapas del mundo del espectáculo, pues no es un secreto que con su belleza ha logrado cautivar a más de uno, a través de las distintas publicaciones que realiza en sus redes sociales, sin embargo, muy pocos conocen el calvario que vivió al conocer a Sergio Andrade.

La actriz estuvo a punto de firmar un contrato tras tener un casting, que levantó todas las sospechas de que algo no estaba bien, todo comenzó cuando en un restaurante conoció a Gloria Trevi, quien reveló que venía con un gran productor, quien estaba interesado en hacerle un casting a ella.

“Me dijo que venía con un gran productor y me acaba de ver, que en el casting me iba a poner a actuar, de muchas diferentes cosas, a cantar y a bailar, pero al final te tiene que ver si ropa, ahí yo brinqué, ¿cómo?”, comentó, pero finalmente accedió a ir.

La actriz se presentó en el casting, aseguró que fue un “hotel horrendo”, donde al principio se negó a quitarse la ropa, pero finalmente lo hizo, por fortuna no pasó nada extraño, pero aseguró que estaba lista para reaccionar si era necesario.

“En un hotel horrendo, hice el casting y al final si me lo pidió (que me quitara la ropa) y le dije que no, y ella se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo, si no lo hacía, me dio cosita, yo era medio salvaje, dije ‘si este tipo me trata de tocar, aquí lo golpeo’, además estaba mi hermano”, dijo.

Lorena fue seleccionada por Sergio Andrade y le llamaron para firmar contrato con ella y lanzarla con toda la imagen de Gloria Trevi, sin embargo, finalmente decidió declinar su propuesta, pues la previnieron del exproductor.

“Ya después conozco a Jaime Moreno, Blanca Estela comenzó a ser mi representante, les conté toda la historia y los dos me dijeron exactamente lo mismo, no sé cómo lo sabían, pero ambos me dijeron, él es un enfermo que le gusta ver a las mujeres, y cuando me llamaron dije no voy a firmar ningún contrato”, finalizó.

