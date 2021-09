¿Qué pasó con la pareja de Sharis Cid?

La pareja de Sharis Cid, el empresario Isaías Gómez, fue asesinado el 30 de septiembre del 2018 en San Miguel de Allende, Guanajuato. Después de casi tres años de la muerte de su esposo, la actriz de telenovelas considera que ha sido lo más fuerte que ha vivido.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Sharis relató cómo fue el terrible momento que vivió, ya que la actriz presenció los últimos momentos de vida de Isaías, e incluso trató de revivirlo boca a boca: "es algo que voy a vivir con eso toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta".

El asesinato del esposo de la famosa actriz de telenovelas le dejó una gran aprendizaje a Sharis: "Me pregunté muchas veces por qué hasta que entendí el para qué. El saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte; es lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y no se lo deseo absolutamente a nadie", explicó.

¿Quién mató a la pareja de Sharis Cid?

La actriz ha logrado sobrellevar la muerte de su esposo/Foto: Radio Fórmula

El asesino de la pareja de Sharis Cid fue Héctor Francisco Jasso Altamirano, presunto autor intelectual y material del crimen contra el empresario. Aunque fue arrestado y estuvo diez meses en prisión, un juez en los juzgados orales de San Miguel de Allende, Guanajuato, decidió absolver de cualquier delito a Jasso Altamirano, quien era cuñado de la actriz.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Isaías Gómez recibió ocho disparos cuando estaba a las afueras de su recién inaugurado hotel en San Miguel. Sharis Cid, fue quien descubrió el cuerpo y sus gritos alertaron a las personas cercanas.

Sharis añadió en su entrevista que Isaías era "un hombre íntegro, un hombre trabajador, buen hijo, buen papá. Y quien haya sido, no queda más que decir que Dios los bendiga".

¿Quién es Sharis Cid?

Sharis Cid también es madre de la actriz y empresaria Kristal Cid, esposa del actor y conductor Brandon Peniche/Foto: El Universal

María del Rosario Cid Pérez, más conocida artísticamente como Sharis Cid, es una actriz mexicana que ha participado en diversas telenovelas y obras de teatro. Nacida en Chihuahua el 5 de septiembre de 1970, ha trabajado en producciones como “La Tempestad”, “Amor en Custodia”, “Ni contigo, ni sin ti”, entre otras.

Tras la muerte de la pareja de Sharis Cid, la famosa de 50 años decidió darse otra oportunidad en el amor hace unos meses, con el empresario Pedro Canavati. Pero este noviazgo envolvió en la polémica a la actriz, ya que como te revelamos en La Verdad Noticias, el empresario ha sido vinculado a prisión por varios delitos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!