¿Qué pasó con la hija de Ricardo Crespo?

Valentina Crespo, hija de Ricardo Crespo, levantó una denuncia en contra de su padre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de presunto abuso sexual desde diciembre de 2020. La adolescente de 14 años reveló que el actor y cantante “la tocaba” desde que ella tenía cinco años.

Ricardo es conocido por su participación como integrante de la última generación de "Garibaldi", así como formar parte del elenco de la popular serie “Control Z” y de ser integrante del proyecto “Los caballeros cantan” junto a Manuel Landeta, Lisardo y otros.

Sin embargo, el polémico caso de Ricardo Crespo salió a la luz cuando la propia Valentina decidió compartir en sus redes sociales los presuntos abusos que su padre cometía contra ella desde que era una niña, y por lo que con el apoyo de su madre, decidió interponer una denuncia contra el famoso.

Historia de los abusos de Ricardo Crespo a su hija

Antes de ser encarcelado, Ricardo negó haber cometido los presuntos abusos contra su hija/Foto: Erizos

La hija de Ricardo Crespo confesó que la historia de presuntos abusos comenzaron con “juegos”, donde el artista de ahora 45 años le quitaba toda la ropa a la menor y la tocaba, mientras la madre de Valentina no se encontraba en casa.

“Mi papá comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugábamos al spa, que consistía en que yo me desnudara y también mi papá lo hacía. Con cremas y aceites me acariciaba. Mi mamá me dijo que a mi papá le gustaba ver mucha pornografía”, declaró la joven a las autoridades.

“Cuando llegó mi periodo de 13 años, una vez tardó en bajarme. Le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo…”, aseveró Valentina.

La madre de la adolescente, quien es ex esposa de Ricardo, se enteró de lo ocurrido hasta octubre de 2020, cuando Valentina decidió romper el silencio y confesar que desde los cinco años su papá la tocaba, y que con el pasar de los años las agresiones sexuales aumentaron.

La ex pareja del actor decidió hablarle a Ricardo para reclamarle lo ocurrido y presuntamente contestó que sí lo había hecho, pero había sido culpa de Valentina. En diciembre se presentó una denuncia formal, pero fue hasta febrero de 2021 que las autoridades detuvieron al cantante.

¿Quién es la hija de Ricardo Crespo?

Valentina se ha mantenido alejada de las redes sociales por la polémica de su caso/Foto: Instagram

Valentina Crespo Rodríguez, es la hija de Ricardo Crespo y María Angélica Rodríguez Cruz, a sus 14 años se ha convertido en creadora de contenido para su cuenta de Instagram donde tiene hasta el momento 43 mil seguidores, mientras que en Tik Tok también compartía varios videos de baile, pero decidió eliminar su cuenta en esta red social por los ataques que recibió tras denunciar formalmente a su padre.

Y es que como te mencionamos en La Verdad Noticias, el arresto del ex Garibaldi Ricardo generó una enorme ola de odio contra Valentina, puesto que miles de internautas no creían en las declaraciones de la chica, porque supuestamente ella “no se veía como una víctima”, ya que incluso compartía fotos y videos con su papá.

Sin embargo, la hija de Ricardo Crespo ha aclarado que su intención de revelar esta dura verdad es apoyar a otras jóvenes como ella que también han vivido abusos por parte de algún familiar.

