¿Qué pasó con la herencia de José José? Marysol Sosa habla del “testamento oculto”

Ha pasado más de un año desde que el famoso “Príncipe de la Canción”, José José perdiera la vida aquel 28 de septiembre del 2019. Sin embargo, mucho antes de su muerte, la familia del cantante había estado en conflicto por mucho tiempo, y el fallecimiento del intérprete mexicano sólo agravó más la situación.

Anel Noreña, madre de Marysol Sosa y ex pareja del fallecido cantante, reveló hace unas semanas que había encontrado un testamento donde supuestamente José José dejaba a sus hijos José Joel y Marysol como herederos universales.

No obstante, un amigo cercano al “Príncipe de la Canción”, el compositor Rey Bárbaro, aseguró que antes de fallecer el cantante mexicano, Sara Salazar y Sarita Sosa quedaron como las nuevas herederas universales de un supuesto “testamento oculto” que se redactó en Miami, Florida.

En medio de esta controversia, es la misma Marysol Sosa de 38 años, quien decidió hablar sobre ese testamento y enviar un contundente mensaje a su media hermana y su madre, o las “Saras”, como ella les dice:

“Tuvieron mucho tiempo para hacer que mi papá firmara, ve tú a saber cuántas cosas. Si aquí lo hicieron. Nuestro caso sigue, nunca he ido tras la herencia, no es lo que me importa pero al día de hoy sé que es un tema que se tenga que tocar”, declaró la cantante.

Marysol Sosa afirma que no busca el dinero de José José

La hija de José José y Anel aseguró, de acuerdo con el medio Las Estrellas, que ella no está buscando recibir una parte del dinero del fallecido cantante. “Yo la herencia que hoy agradezco son los oídos, la voz, la garganta, la educación que recibí… No es mi tema, en mi caso”, expresó.

Sin embargo, planea seguir el proceso legal en contra de su media hermana menor, Sarita, debido a que espera conocer las causas reales por las que murió su papá.

“Siempre he estado buscando justicia respecto a lo que pasó con mi papá. Ellas de todos modos tienen que venir a dar la cara, bajo la ley… Quiero esta justicia, la sigo clamando al cielo, el tiempo que sea necesario, (pero) de que van a tener que venir, van a venir”, aseveró.

De igual manera, la hermana de José Joel afirmó que ella no ha cobrado las regalías de José José y que espera que pronto se aclare este asunto. ¿Crees que Marysol Sosa recibirá una parte de la herencia del cantante? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

