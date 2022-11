¿Qué pasó con la chef Yolo de “Venga la alegría”?

'Venga la alegría', se ha posicionado como uno de los programas favoritos de la televisión mexicana, gracias a las grandes personalidades que han formado parte de él, como es el caso del fallecido conductor Fernando del Solar, quien en su momento realizó una buena mancuerna con la chef Yolo.

La chef Yolo solía presentar en ‘Venga la Alegría’ recetas prácticas y fáciles de preparar, pero además formó una de las duplas más divertidas de la televisión junto a Fernando del Solar, quien fue nombrado “su asistente” y ambos solían hacer chistes y comentarios graciosos mientras cocinaban.

“En el 2006, fue un 2 de enero, yo me acuerdo perfecto que lo conocí en una junta previa(a Fernando del Solar) y estaba impactada, se me hacía guapísimo y cuando me dijeron que iba a ser mi asistente, no bueno, supe que iba a ser maravilloso, era lo que me gustaba que era cocinar y con Fernando del Solar como mi asistente, nunca lo imaginé cuando estudiaba gastronomía, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, yo traía el nervio de que no tenía experiencia en televisión y con Fernando del Solar aquí a lado, me temblaba todo, me ayudó muchísimo”, confesó en una ocasión.

El trabajo en equipo de la chef Yolo y Fernando del Solar fue tan aplaudido y se acoplaban tan bien que decidieron llevar las recetas a una revista impresa que se llamaba ‘Cocina con alegría’, a la que consideraron “la hermanita de Venga la Alegría”.

La chef Yolo

¿Qué fue de la chef Yolo?

La querida chef ya no tiene su sección en ‘Venga la Alegría’, pero eso no la ha alejado de la televisión, ya que participa constantemente en cápsulas en otros programas como ‘Sale el Sol’, además de que colabora con marcas y participa en campañas de redes sociales.

La chef Yolo colaborando con marcas

En cuanto a su vida personal, Yolo celebró el 14 de febrero de este 2022 su aniversario 18 con su esposo.

La chef Yolo con su esposo

Es madre de un hijo llamado Sebastián, con quien constantemente posa para sus fotografías de redes sociales y le dedica estados, como cuando fue su cumpleaños.

“Mi hermoso cariño que Dios me ha mandado, no más para mí, está cumpliendo 13 años, así que este jovenazo es oficialmente un adolescente y para mí siempre será el mejor pastel que he horneado en mi vida”, escribió en aquella ocasión.

