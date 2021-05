¿Qué paso con el spin-off de The 100? The CW responde a los fans

La serie spin-off de The 100 sigue siendo una posibilidad para The CW, según los reportes obtenidos por La Verdad Noticias. Mark Pedowitz, CEO de The CW Television Network, habló recientemente con Variety sobre el potencial del programa.

The 100 emitió su final de serie en octubre pasado y no había dado más detalles del spin-off hasta ahora. "Apuesto a que te sorprenderá esto: todavía hay discusiones", reveló Pedowitz. "No se hace de ninguna forma o forma, pero todavía hay discusiones".

Este anuncio después que The CW seleccionó y rechazó varios programas para su próxima programación de televisión de otoño de 2021á. Algunos programas notables recogidos incluyen la adaptación de la directora Ava DuVernay de Naomi de DC y remakes de la serie de CBS, The 4400 y Legends of the Hidden Temple de Nickelodeon.

Sin embargo, la cadena también decidió rechazar la serie spin-off de Black Lightning, Painkiller y actualmente está reelaborando el episodio piloto para su serie live action sobre "Las Chicas Superpoderosas", Powerpuff.

¿Qué sabemos del spin-off de The 100?

Anaconda de The 100 se estreno el 8 de julio del 2020

Aunque la última temporada de la serie original obtuvo una recepción mixta, el episodio piloto del spin-off, "Anaconda" estableció una trama de cómo ciertos sobrevivientes de la humanidad se convirtieron en los icónicos clanes Grounder del programa.

Su historia cubría la familia del líder de Second Dawn, Bill Cadogan (John Pyper-Ferguson), cuyo búnker subterráneo ayudó a su culto a sobrevivir al Armageddon. Sin embargo, su control sobre ellos se pone a prueba con el regreso de Becca Franco (Erica Cerra).

Becca trae consigo sus primeras muestras de Nightblood y la Llama, la última de las cuales usa para desbloquear la Anomaly Stone de Cadogan. Antes de ser asesinada, Becca le pasa la Llama a su hija Callie (Iola Evans), quien saca a un gran grupo de seguidores del búnker para alejarse del alcance de su padre, aunque la madre de Callie y su hermano leal terminan siguiéndola.

The 100 fue protagonizada por Eliza Taylor, Marie Avgeropoulos, Bob Morley, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook y JR Bourne. El programa está disponible para transmitir en la aplicación / sitio web de The CW y en Netflix.

