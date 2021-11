¿Qué pasó con Tiziano Ferro? Así luce el cantante que llamó bigotonas a mexicanas

En 2006 el cantante Tiziano Ferro causó gran polémica y perdió gran parte de su público, especialmente en México, pues ofendió a todas las mujeres mexicanas asegurando que eran feas y “bigotonas”. Han pasado años desde aquellas declaraciones y en La Verdad Noticias te mostramos cómo luce hoy el cantante italiano.

En la década de los 2000 el éxito del cantante era asombroso, tenía fans por todo el mundo, pero todo cambió cuándo en una entrevista ofendió a las mexicanas, desde entonces su carrera tuvo una gran caída y muchos aseguran que incluso hundió su carrera tras sus polémicas declaraciones.

Así luce el cantante hoy en día

Han pasado 15 años desde aquellas declaraciones y ahora te mostramos cómo luce el cantante italiano, quien ahora se encuentra felizmente casado con su novio Victor Allen de 54 años y con planes de tener hijos.

¿Qué dijo Tiziano Ferro?

En 2006 el cantante fue entrevistado en el programa Che Tempo Fai, y decepcionó a su público mexicano al decir que las mujeres mexicanas no eran las más bellas ya que tenían bigote.

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento pero incluso ellas mismas lo saben”, indicó en aquella ocasión el cantante Italiano.

El conductor del programa trató de arreglar la situación pidiéndole que se detenga pues sus palabras pueden ofender al público y añadió: "al contrario que Tiziano, las mexicanas son las más bellas del mundo", pero Tiziano no estuvo de acuerdo y replicó:

"Pero cuántas. Salma Hayek, sólo una he visto".

El cantante salió a disculparse

El cantante se casó con su novio tras 3 años de relación

Tras las palabras del cantante su popularidad cayó considerablemente, pues causó gran indignación en México, por lo que tuvo que aclarar la situación y pedir disculpas.

"Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé", indicó.

El cantante Tiziano Ferro siguió en la industria musical, pero ninguna de sus canciones logró posicionarse en México como antes. En 2010 el famoso reconoció abiertamente que era gay y en 2019 anunció que tras tres años de noviazgo se casaría con Víctor Allen. La pareja continúa junta y ellos ahora esperan convertirse en papás.

