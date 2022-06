¿Qué pasó con Ingrid Coronado y Fernando del Solar?

Tras la muerte del conductor, los cibernautas recordaron su polémico romance con Ingrid Coronado.

El día de hoy trascendió la noticia del fallecimiento de Fernando del Solar, motivo por el cual los cibernautas han querido recordar con cariño su exitosa carrera dentro de la televisión mexicana. Sin embargo, más de uno se ha cuestionado sobre el controversial matrimonio que tuvo con Ingrid Coronado, quien también es madre de sus dos hijos.

Los conductores se conocieron en 2002 al compartir créditos en el programa ‘Sexos en Guerra’ de TV Azteca, decidieron darse una oportunidad en el amor en el 2018 y cuatro años más tarde celebraron su boda. En aquel entonces, ellos se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión mexicana.

Los conductores forjaron una hermosa familia junto a sus hijos Paolo y Luciano.

Tristemente, el conductor recibió una mala noticia en 2012: había sido diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del tejido linfático. La pareja se vio envuelta en rumores de separación en 2015 y un año más tarde se confirmó que se estaban divorciando.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar, un divorcio muy mediático

La noticia del divorcio de la pareja no pasó desapercibida para los cibernautas pero también desató una ola de críticas en contra de Ingrid Coronado, esto debido a que el ex conductor de Venga La Alegría declaró que no contó con su apoyo durante el tiempo que batalló contra el cáncer e incluso dio a entender que su divorcio ocurrió debido a la enfermedad.

Por su parte, la conductora aseguró que siempre trató de apoyar al padre de sus hijos en este difícil momento de su vida. Sin embargo, reveló que ella no era del agrado de la familia del conductor y que en los últimos años de su relación fue víctima de varios desplantes.

¿Que sucedió con Fernando del Solar?

La noticia de su fallecimiento toma por sorpresa al mundo de la farándula mexicana.

Hace unos instantes te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Fernando del Solar murió a la edad de 49 años de edad. Aunque hasta el momento no se han obtenido los motivos de su deceso, varios cibernautas lo asocian con su larga lucha contra el cáncer.

Fotografías: Redes Sociales