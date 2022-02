¿Qué pasó con Farruko? De reguetonero a religioso

Todo ocurrió en el FTX de Arena Miami, cuando Farruko interrumpió varias veces el concierto para disculparse públicamente por el contenido de sus letras y las actitudes mostradas a lo largo de su carrera.

El puertorriqueño ha colaborado con Daddy Yankee, J. Balvin Pitbull, Nicky Jam y hasta Bad Bunny, pero dijo que aun cuando había alcanzado un enorme éxito que le generó millonarias ganancias, se sentía solo, vacía y no podía ver a la cara a sus hijos.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que en pleno concierto dejó de cantar al momento que sonó el tema "Pepas", la cual habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas.

Memespor pasar de reguetonero a religioso

Los memes y comentarios se desataron cuando el puertorriqueño dejó el reggaetón.

Así quedaros los asistentes al concierto en Miami.

La ironía sobre la conversión del reguetonero.

Los memes del puertorriqueño.

Reguetonero responde por predicar

El ex reguetonero dijo que se retiró.

Como se ha dicho en La Verdad Noticias, el puertorriqueño comenzó a predicar durante un concierto, de hecho el artista hizo comentarios como: “todos somos pecadores, lo dice la Biblia” o que “Dios es bueno”, al momento de confirmar su conversión religiosa.

Pero, el hecho de decir que “Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, hizo que sus fans y quienes simplemente acudieron a disfrutar del concierto lo atacarán, por lo que respondió a críticas por predicar en su concierto de Miami.

De hecho, durante el concierto algunos de los asistentes se fueron cuando la presentación aún no había concluido ya que había iniciado una predicación.

En redes comentarios sobre la conversión y su actitud en el concierto fueron:

“Iba a vacilar en un concierto de reguetón y recibí un sermón. 250 $ para ir a misa del pastor Farruko”, en Twitter.

“Lo único bueno de este concierto de Farruko fue que no tengo que ir a la iglesia el domingo”, en Twitter.

Pero la situación de la conversión de Farruko va más a fondo, ya que la mayoria de los cantantes de música urbana aseguran tener una profunda creencia en Dios, sin embarg, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real del reguetonero dijo que se retiraba como cantante y ahora se sentía completo con Dios.

¿Qué religión profesa Farruko?

Hola chicos buen día, les comparto el video de lo que habló carito de farruko. Que tengan una excelente semana. Bendiciones @RadioPlaneta969 pic.twitter.com/aF3BwChND4 — Diana carolayne (@carolayne0814) February 14, 2022

Aunque durante su concierto dijo: “Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso” lo cierto es que no reveló a qué grupo religioso pertenece.

Lo que sí aclaró, fue que dio el concierto porque es un hombre de palabra, pero que realmente se encuentra arrepentido por el contenido de sus letras.

Sin embargo, tras analizar las últimas presentaciones de Farruko se supo que cantó junto al orador Samuel Hernández, quien pertenece a la Iglesia Adventista del 7mo Dia, y dado que el cantante estuvo muy emocionado y hasta lloró, se cree que es a esta religión a la cual pertenece ahora.

