¿Qué pasó con Espinoza Paz? Creador del éxito “El próximo viernes”

Isidro Chavez Espinoza, internacionalmente conocido como Espinoza Paz es un músico, cantante y compositor nacido en Angostura, Sinaloa. Consiguió tener un enorme éxito desde el 2008, tras el lanzamiento de su sencillo “El próximo viernes”; pero con el pasar del tiempo su popularidad quedó atrás y muchos se preguntan, ¿qué pasó con “El cantautor del pueblo”?.

Algunos rumoraban que Espinoza se había retirado de la música, pero lo cierto es que el mexicano nunca dejó de componer las inigualables melodías que lo catapultaron a la fama. Entre sus éxitos más populares están “Lo intentamos”, “Al diablo lo nuestro” y “Un hombre normal”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en 2021 Espinoza Paz retomó su éxito al interpretar el tema principal de la telenovela “La Desalmada” de Televisa. La canción “Mi Venganza” actualmente cuenta con más de 900 mil reproducciones en su video oficial en Youtube.

¿Qué hace ahora Espinoza Paz?

Ahora Espinoza se dedica más a componer canciones, aunque sí continúa cantando en algunas ocasiones/Foto: MDZ Online

Durante un tiempo el mexicano decidió emigrar a Colombia para seguir componiendo pero no para sí mismo. El especialista en estilo norteño, mariachi, duranguense country en español, y otros, se dedicó a crear música y grandes éxitos pero para otros artistas.

"Disfruto solamente lo que tengo, de lo que no tengo, no sufro por ello" explicó Espinoza en una entrevista con Telemundo, a la par que confesó que "así como cuando estuve muy presente fue muy bonito, ahora que no he estado tanto también ha sido muy lindo, porque uno debe de gozar y disfrutar con lo que tengas al alcance".

Cuando regresó a México también se convirtió en productor musical, ayudando a otros artistas a crear éxitos. Incluso Eduin Caz de Grupo Firme dijo que una canción de Espinoza Paz lo lanzó a la fama, la cual se llama “Perdóname”.

¿Cuántas canciones compuso Espinoza Paz?

El músico de 40 años de edad ha compuesto hasta ahora 87 canciones. Pero la mayoría de ellas no han sido interpretadas por él, sino por otros cantantes. Entre estas se encuentra “Sobre mis pies” de La Arrolladora; “Seremos” de El Bebeto; “A lo mejor” de la Banda MS y muchas otras.

Si eres un fiel seguidor de las composiciones de Espinoza Paz recuerda que lo puedes encontrar en Instagram, donde suele compartir sus proyectos profesionales y poco sobre su vida.

