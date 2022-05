¿Qué pasó con Adela Micha y Silvia Pinal?

La periodista se ganó las críticas del público por un polémico comentario sobre la vida de la primera actriz/Foto: NRT México

En diciembre de 2021, la salud de la primera actriz, Silvia Pinal, estuvo muy delicada al grado que tuvo que ser hospitalizada. Ante esto, la periodista Adela Micha, declaró durante su programa de televisión y radio que la estrella de cine “no tardaba en morir”, algo que generó un gran enojo e indignación en el público y la familia Pinal.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Adela Micha fue criticada por decir que Silvia Pinal “ya se iba a morir”, cuando la actriz se contagió de COVID-19 el año pasado. Al público no le pareció correcta “la frialdad” con la que la conductora de “Me lo dijo Adela” habló sobre la situación.

Incluso Micha ya estaba preparando un homenaje para la posible muerte de la actriz de “Viridiana”, por lo que decenas de internautas criticaron severamente a la periodista, quien en ese mismo programa intentó disculparse por sus comentarios.

Video de Adela Micha hablando sobre Silvia Pinal

En redes sociales se hizo viral el video de Adela Micha hablando sobre Silvia Pinal, donde se ve y escucha que la periodista le comenta a uno de sus colaboradores: “Ya no tarda en morirse; o sea, porque no me graban algo, me escriben algo y se los grabo, dos; tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, declaró.

En las imágenes se puede ver que la comunicadora pensó que seguía fuera del aire, y es por que posiblemente hizo esos comentarios tan polémicos, mencionando que incluso le hablaría a las hijas de Pinal para que aparecieran en una entrevista telefónica para el programa.

¿Qué dijo Adela Micha sobre la polémica con Silvia Pinal?

Adela trató de justificar sus comentarios, asegurando que no los hizo con mala intención/Foto: Noticias en la Mira

Después de darse cuenta de que sus palabras fueron escuchadas por la audiencia, la periodista mexicana trató de aclarar lo ocurrido: “Comenté: ‘No se vaya a morir’. Porque es mayor, le da Covid, tiene 91 años, con una falla cardiaca, dije, preparen la entrevista para ilustrar, nada más, la llamada”.

“Ya está aclarado, no me estoy contradiciendo, no soy falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista”, señaló. A pesar de esto, el público no perdonó lo que Adela Micha dijo sobre Silvia Pinal.

¿Qué le dijo Alejandra Guzmán a Adela Micha?

La periodista perdió su amistad con la familia Pinal, quienes no aceptaron sus disculpas/Foto: Infobae

Sylvia Pasquel, la hija mayor de doña Silvia, en el programa “Todo para mujer” de Maxine Wooddside, contó que Alejandra Guzmán le había concedido una entrevista a Adela tan solo unas horas antes de que se difundiera el vídeo.

Sin embargo, cuando La Guzmán se enteró de los polémicos comentarios que hizo Micha en su programa, la cantante rockera llamó a la periodista para insultarla y defender a su mamá.

Además, Pasquel dijo que Adela Micha perdió la amistad de toda la familia de Silvia Pinal: “Asegurándolo (la muerte de su mamá) con una certeza y con una frialdad y con poca estimación, muy fea. Con la familia Pinal ella no cuenta pero para nada. No nos interesa la amistad con alguien que se expresa así de nuestra madre”, declaró Pasquel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!