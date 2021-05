¿Qué pasó con Acapella de Juanpa Zurita?

Acapella de Juanpa Zurita consiguió una gran popularidad en el mercado cuando fue presentado como socio el influencer mexicano en 2018. Sin embargo, la moderna marca de ropa ya no tiene como asociado e imagen al youtuber de 25 años, y él mismo lo confirmó en su canal de Youtube con el video titulado “Adiós Acapella. La decisión más difícil de mi vida”.

El también actor y modelo, es conocido por tener diversos proyectos en el ámbito de los negocios que le han dado la millonaria fortuna que tiene actualmente. Y en su videoclip, Juan Pablo explica que esta marca de ropa era algo con lo que él quería “salirse del molde” y experimentar en la industria de la moda, sin embargo, el resto de los socios no tenían las mismas ideas.

Así que el influencer Juanpa Zurita eligió retirarse del proyecto en julio de 2020. Además, informó que la colección que había salido en ese entonces no era de su inspiración y él no estaba de acuerdo con el rumbo que tomó la marca. Sin embargo, agradeció el apoyo de sus seguidores y de sus ex socios, puesto que gracias a esto logró aprender más como empresario.

¿Quién es el dueño de Acapella de Juanpa Zurita?

Juanpa Zurita ya no es socio ni imagen oficial de esta famosa marca de ropa juvenil/Foto: Revista Clase

El dueño actual de Acapella es el empresario Ricardo Coronado desde 2013, además tiene otros socios. Algunas de las prendas que ofrece la marca son playeras con diseños únicos y exclusivos, jeans, chamarras y demás prendas y accesorios. Todos los productos son hechos en México y con un costo razonable.

Acapella de Juanpa Zurita ganó mucha fama en el mercado gracias a la influencia del creador de contenido, de hecho esta línea de prendas recibió dicho nombre porque es auténtica, real y simple, según Juanpa.

Pero cuando el youtuber estuvo involucrado en la parte creativa, la mayoría de los diseños fueron revolucionarios, mientras que ahora que Zurita ya no es parte del equipo, los productos son más parecidos a lo que el resto de la competencia realiza, ya que el propio influencer dijo que los socios de la marca deseaban “irse a lo seguro”.

¿Qué es Zeta de Juanpa Zurita?

Juan Pablo sigue creciendo como empresario y modelo/Foto: Instagram

Después de renunciar a Acapella, Juanpa Zurita presentó Zeta, su nueva marca de ropa. Fue en diciembre de 2020 que el youtuber oficialmente lanzó su primera colección llamada “Resilience”, como un homenaje a todos los aprendizajes que obtuvo en ese año, tanto en lo personal como en lo profesional.

El influencer también demostró sus dotes como modelo para su marca de prendas de vestir, las cuales están siendo un éxito entre los fanáticos de la estrella de internet. En Zeta, Juan Pablo planea desarrollar todos los ideales que no pudo realizar en su ex negocio.

Aunque Acapella de Juanpa Zurita ya no sea del famoso influencer, sigue teniendo éxito, pero posiblemente Zeta será una gran competencia. No obstante, no es el único proyecto que tiene el influencer, ya que también Juanpa lanzó su marca de agua embotellada, y se cree que tiene más negocios en puerta.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.