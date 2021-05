¿Qué pasará tras la muerte de Vicente Fernández?

La muerte de Vicente Fernández es un suceso que marcará la historia el país, y es que siendo un charro de su tamaño, y un gran ejemplo para la música a nivel internacional, es común los fans estén a la expectativa de la salud del famoso, deseando que el lamentable momento no llegue pronto.

El llamado “Charro de Huentitán" tiene aún 81 años de edad, y su estado de salud es un misterio, ya que la familia del cantante comparte muy poca información al respecto. Aunque se supo que hace unos meses estaba pensando en someterse a una cirugía, y de ahí vino una de las polémicas declaraciones del cantante sobre la comunidad LGBT.

Lo cierto es que la Muerte de Vicente Fernández llegará tarde o temprano, y la pregunta es ¿Estamos listos para ese momento?, por ello en La Verdad Noticias te platicamos que podría pasar tras el fallecimiento del cantante.

Mhoni Vidente predijo su muerte

Una de las videntes más famosas de todo méxico, es decir, Mhoni Vidente, asegura que al intérprete no le queda mucho tiempo de vida, y dijo que este 2021 podría darse su deceso, incluso señaló que podría fallecer a causa de Coronavirus pues pertenece al grupo de riesgo.

Sin embargo, el 2021 ya está muy avanzado, y esperemos que su predicción falle, y tengamos al cantante muchos años más para poder deleitarnos con su voz.

Y es que Mhoni Vidente no solo predice la muerte de Vicente Fernández, sino también la de Silvia Pinal, y hasta el momento no se ha dado ninguna de las 2.

Su legado es de más de 400 canciones

Algo que ocurre comúnmente con los famosos una vez que mueren, es que sus canciones y proyectos se van a los más alto de la lista de popularidad, como homenaje a su trayectoria y talento.

Por ello, algo que sin duda pasará tras la muerte del llamado Charro de Huentitán, es que sus canciones se irán al top de las listas, recibirá homenajes por radiodifusoras y medios de comunicación.

Se hará repaso por lo más importante de su carrera, y probablemente hasta se saquen los trapitos al sol, exponiendo los momentos más lamentables del cantante.

Vicente Fernández no quiere grandes homenajes tras su muerte

Algo que es incierto sobre la muerte del cantante es ¿Cómo se realizaría su funeral? y es que en 2016 el propio intérprete pidió en una entrevista (según el medio Economia hoy), que aseveró no querer ser homenajeado en grandes cantidades, sino que su funeral sea un poco más normal.

Reveló que quiere irse como los grandes, como Pedro Infante y Jorge Negrete, pero sobre todo, quiere que lo recuerden como un ser humano cuyo éxito se tuvo gracias a su público.

“Yo sé que el cariño que me tiene el pueblo me va acompañar hasta el final y no quiero evitarlo; quien quiera acompañarme, está bien, pero lo normal.”