¿Qué pasará con los hijos de Kim Kardashian y Kanye West después del DIVORCIO?

Si bien las estrellas de reality shows son famosas por el drama de relaciones, casi nadie tan dramática como la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian West, quien es conocida por sus relaciones pasadas y cómo terminaron.

Kim Kardashian ahora está en proceso de divorciarse de su tercer marido, Kanye West, con quien comparte cuatro hijos. Entonces, ¿cómo planea esta pareja de alto perfil ser co-padres de sus hijos después del posible divorcio?.

¿Qué pasará con los niños West- Kardashian?

Aunque la famosa pareja no piensa el uno en el otro, están "completamente alineados" cuando se trata de sus cuatro hijos: North de 7, Saint de 5, Chicago de 2 y Psalm de apenas un año de edad.

Parece que la pareja hará todo lo posible para asegurarse de que sus hijos no sufran en absoluto. ET que fuente privilegiada afirma que Kim Kardashian está planeando ser padres de los niños "amistosamente" si se produce el divorcio.

Kim Kardashian y Kanye West comparten 4 hijos tras 6 años de matrimonio

La fuente también ha dicho: "Ella sabe lo que es mejor para ella y sus hijos". Además, los padres se asegurarán de que sus niños tengan un entorno seguro y estable.

La fuente dijo: "No hay ningún drama o relación polémica entre Kanye" y la familia Kardashian pese a los muchos escándalos del último año, de los cuales te hemos informado todos los detalles en La Verdad Noticias.

Una vez finalizado el divorcio, los niños podrían dividir su tiempo entre Los Ángeles y Wyoming. A pesar de que suena bastante agitado para los más pequeños, se dice que Kim Kardashian hizo de su bienestar su prioridad.

Dado el trastorno bipolar de Kanye West, también es posible que el fundador de SKIMS quiera la custodia de todos los pequeños, pero por el momento es una posibilidad lejana.

Por ahora, los fanáticos esperan lo mejor para Kanye West y Kim Kardashian pero puede haber algunos problemas de paternidad compartida debido a las diferentes preferencias de estilo de vida en la pareja.

¿Crees que Kim Kardashian y Kanye West logren un acuerdo sobre la custodia de sus hijos tras el divorcio? Dinos en los comentarios.

