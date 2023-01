¿Qué pasará con la serie del fallecido conductor Paco Stanley? Aquí los detalles

Paco Stanley fue uno de los presentadores más queridos de la televisión mexicana, por lo que la noticia de su asesinato vistió de luto al medio artístico, motivo por el cual muchas plataformas están interesadas en contar su historia, a través de una serie que pronto podría ser estrenada.

Sin embargo, la familia del fallecido conductor de televisión no está de acuerdo en la realización de esta e incluso podría demandar a los realizadores. En una entrevista fue Paul Stanley, quién pese a querer tomar acciones, no había tenido respuesta de su abogado, Guillermo Pous.

Es ahora el mismo abogado quien rompe el silencio y, ante los medios de comunicación, asegura que sí ha respondido a Paul y que es la misma familia quien debe ponerse en contacto con la productora para llegar a un acuerdo, pues él cumplió en ser intermediario entre las negociaciones de la dirección que querían darle a la serie.

"El tema de la familia Stanley no es algo de lo que pueda hablar, Paul ha hecho manifestaciones, también hablé con Francisco, su hermano, serán ellos quienes deban aclarar todo. Independientemente de lo que ellos dicen, sí participé en las negociaciones para tratar de llegar a un arreglo, pero no es a mí a quien corresponda decir de qué manera terminó".

"Yo respondí a los mensajes de Paul y hablé por teléfono con él", asegurando que aunque Paul denuncia una ausencia, el sí ha estado.

Además, el abogado confirma lo dicho por Paul, pues el tratamiento a la imagen de Paco fue lo que acabo por no querer trabajar con una famosa plataforma: "Se iniciaron negociaciones y al final la familia fue quien decidió no continuar con ellos por el tratamiento que ellos consideraban no debía tener".

En cuanto a la demanda, asegura: "La pueden hacer (la serie) todos pueden producir por la libertad de expresión y pueden llevar a cabo el tratamiento que ellos decidan, lo que no significa que quien se considera afectado decide iniciar acciones pueda comenzarla".



Además, también aclaro que los actores que realizarían la serie, en este caso Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez, quedarían exentos de toda denuncia que proceda, pues solo son "personas contratadas para el proyecto, salvo que fueran productores ejecutivos, lo cual desconozco", puntualizo.

Te puede interesar: Pati Chapoy explota contra la familia de Paco Stanley por no autorizar la serie