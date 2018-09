¿Qué pasará con Jim Parsons tras finalizar The Big Bang Theory?

Jim Parsons con nuevos proyectos en puerta tras concluir la serie que lo encumbró a la fama.

Jim Parsons es un actor reconocido gracias a su personaje de 'Sheldon Cooper' en la exitosa serie The Big Bang Theory, que está por concluir con su duodécima temporada, en donde el estadounidense se negó a seguir adelante con el proyecto.

Jim Parsons como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory

Entre sus nuevas aspiraciones para cuando concluya con la famosa serie, está el de participar en la cadena NBC como parte de la serie The Inn Crowd, que está inspirada en hechos reales donde una pareja homosexual abre un motel en el estado de Virginia, Estados Unidos.

The Big Bang Theo ry

Más sobre The Inn Crowd

Es una historia basada en hechos reales, extraída de un artículo escrito en 'The New Yorker' en 1999 por el ganador del Pulitzer, Horwitz, donde se cuenta la historia de Patrick O'Connell y Reindhart Lynch, que con su Motel dividieron al pueblo de Little Washington (Virginia, Estados Unidos) entre los que apoyaban el exitoso negocio que atraía a cientos de celebridades, y los que estaban en contra de los planes de la pareja.