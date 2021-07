¿Qué pasa entre Ventaneando y Rayito? conductores exhiben al youtuber

Recientemente ocurrió un conflicto entre un reportero de Ventaneando y Rayito, el influencer que es hermano de la youtuber YosStop. Sin embargo, los conductores del programa, decidieron exhibir la verdad de lo que realmente ocurrió ese día, después de que el youtuber declaró en sus redes sociales que el reportero supuestamente lo estaba obligando a que diera una entrevista y que presutamente por su culpa lo multaron.

El programa liderado por Pati Chapoy mostró un video donde se muestra que el reportero nunca fue “irrespetuoso” con Ryan Hoffman, nombre real del influencer. Además, en ningún momento se muestra que lo haya obligado a dar la entrevista.

“Nunca le dijo estás obligado a dar entrevistas como él dijo, así que Ryan tampoco mientas”, mencionó Ricardo Manjarrez, uno de los conductores del programa de TV Azteca.

Mientras que Chapoy comentó sobre la situación: “Roberto (el reportero) con toda la educación y formalidad se acercó a tratar de tener una entrevista... La familia de la niña YosStop es liosa ¿no?”.

¿Multaron a Rayito por culpa de Ventaneando?

El influencer aseguró que recibió una multa vial por culpa del medio/Foto: Radio Fórmula

Rayito culpó a Ventaneando de una multa en su contra, puesto que presuntamente por culpa del "hostigamiento" del medio de comunicación, recibió una sanción de la policía después de que se venció el tiempo que tenía su vehículo en el parquímetro y no lo pudo pagar ya que para evitar al comunicador, regresó al restaurante donde se encontraba durante 4 horas.

Sin embargo, los conductores del programa aseguran que no fue culpa del reportero: “Tú sales a pagar tu parquímetro y si quieres dar una entrevista dices ‘permíteme voy acá’ o te sigues derecho si no quieres voltear, pagas tu parquímetro y ya luego te quejas”, mencionó Daniel Bisogno.

Mientras que Mónica Castañeda agregó: “Curiosamente ellos quieren ser figuras públicas cuando va la balanza para un lado, cuando ya no, me retraigo y ya no tengo obligación”.

Fans defienden a Ryan Hoffman

Los internautas decidieron defender al youtuber/Foto: Youtube

Ante la polémica de Ryan Hoffman con el programa Ventaneando, los fieles fans del youtuber decidieron defenderlo, argumentando que el creador de contenido en reiteradas ocasiones que le dijo al reportero que no quería dar entrevista.

Y es que posiblemente el hombre de 33 años sabía que lo iban a cuestionar sobre la situación legal de su famosa hermana Yoss. Rayito también declaró en su video que la forma en la que supuestamente lo hostigó el medio de comunicación fue “poco profesional”.

Asimismo, mencionó que esta situación no solo le está afectando a él, sino también a su familia, especialmente a su mamá, quien ya no desea salir de su casa para no ser acosada por la prensa.

