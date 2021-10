¿Qué pasa entre Selena Gomez y Chris Evans? Afirman que ya son pareja

Selena Gómez y Chris Evans no son personalidades a las que usualmente vemos reunidas en sus respectivas carreras, sin embargo recientemente empezó a circular un rumor de que podrían tener una relación sentimental, que cada vez se vuelve más interesante.

El rumor cobró aún más relevancia luego de que Chris Evans empezó a seguir a Selena Gómez en Instagram, enloqueciendo a los fanáticos que no dudaron en empezar el ‘shippeo’ a ambos lados.

Además de esto, en Twitter circulan fotografías en las que aparecen Selena y Chris abandonando el mismo estudio de grabación en Los Ángeles, tomadas el pasado 1 de octubre. Ese mismo día, los famosos fueron fotografiados en el mismo restaurante. ¿Se estará sembrando el amor?

Selena Gómez y Chris Evans

En agosto, Selena reconoció que tiene un 'crush' con Chris Evans.

En una entrevista reciente con Andy Cohen, Gomez reconoció que tiene sentimientos hacia el actor de Capitán América, lo que llevó a algunas personas a especular sobre la posibilidad de que sus mundos se hayan unido.

“Me gusta Chris Evans. ¿No es lindo?", reveló Selena durante una aparición en “Watch What Happens Live with Andy Cohen” y agregó: "Es muy lindo". Luego se preguntó en voz alta si Evans amaría u odiaría el hecho de que ella hablara abiertamente sobre estar enamorada de él, a lo que Cohen respondió: "¡Creo que te amará!".

Si bien nada de lo anterior es motivo suficiente para asegurar que existe una relación entre Chris Evans y Selena Gómez, son detalles que han llevado a muchos fans a pensar que posiblemente sostengan una relación en secreto, o bien simplemente están en un nuevo proyecto juntos.

¿Selena Gómez embarazada?

Selena Gómez nunca ha estado embarazada.

En abril de este año las redes sociales empezaron a especular sobre un posible embarazo de Selena Gomez, esto debido a la publicación de fotos de la cantante y actriz con ropa oversized, que se sumaron a las declaraciones de la conocida tarotista Mhoni Vidente.

