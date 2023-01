¿Qué pasa con Ninel Conde?

La actriz y cantante Ninel Conde ha generado polémico en este inicio del 2023, pero ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos lo que han comentado de la famosa, aseguran que los filtros que usa en sus fotos no le favorecen, y su rostro luce muy extraño.

Desde que la famosa se unió a las redes sociales ha compartido provocativas fotografías y videos exhibiendo su estilizada figura, pero cada vez que comparte una instantánea para presumir su rostro, los usuarios la han criticado, incluso la han comparado con Gomita y con Lyn May.

Pese a las críticas por el drástico cambio físico de la famosa, Ninel continúa consintiendo a sus admiradores con sus publicaciones, incluso ha promocionado su cuenta de OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

¿Quién es la nueva pareja de Ninel Conde?

A finales del 2022 aseguraron que la cantante cerró el año con un nuevo novio más joven que ella. En su momento, la famosa comentó que no quería tener novio, pero en el programa "Chisme No Like" se reveló que "La bombón asesino" estaría estrenando un nuevo romance.

Por el momento, la actriz no ha confirmado aquellas especulaciones, pues en los últimos días ha presumido sus vacaciones de invierno. Cabe mencionar que celebró el Año Nuevo 2023 en Miami con un paseo en yate, pero no reveló si estuvo acompañada de alguien en especial.

¿Qué hizo Larry, el esposo de Ninel Conde?

Fue en noviembre de 2020 que Ninel se casó con Larry Ramos, aunque la famosa confesó que fue una celebración simbólica. La boda se llevó a cabo en un exclusivo fraccionamiento de la Ciudad de México, pero a principios del 2021 fue demandado por fraude y enriquecimiento ilícito.

Posteriormente, Larry fue detenido en Estados Unidos el pasado 16 de abril de ese mismo año, pero el caso de Ramos causó todo un escándalo cuando se dio a conocer que se quitó el grillete electrónico cuando estaba en arresto domiciliario; el ex de Ninel Conde está prófugo.

