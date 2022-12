¿Qué parentesco existe entre Gustavo Adolfo Infante y Pedro Infante?

Gustavo Adolfo Infante es una de las personalidades que más ha dado de qué hablar, pues constantemente ha realizado varias acusaciones en contra de algunos artistas, como fue el caso de la actriz Verónica Castro. Sin embargo, muchos usuarios se han preguntado si de verdad existe algún tipo de relación entre el conductor y el fallecido actor Pedro Infante.

Tienen el mismo apellido, razón que ha motivado decenas de especulaciones entre los internautas, ya que creen que se trata de una dinastía más dentro del mundo de la farándula, como la de los Aguilar o los Rivera.

Pero, la realidad es que no son familia, sino que solo comparten el mismo apellido. Lo que sí, es que tienen una vinculación que los unirá por el resto de sus vidas.

La relación entre Gustavo Adolfo Infante y Pedro Infante

El originario de Mazatlán y el presentador oriundo de Chihuahua, tienen algo en común: un error de este último en televisión nacional. Si bien no son familiares, tienen un pequeño detalle del que se habla y se habló por mucho tiempo.

Todo ocurrió durante el funeral de Vicente Fernández, el pasado mes de diciembre del 2021, cuando el periodista de espectáculos cometió uno de los errores más grandes de su carrera y que le mereció todo tipo de críticas en redes sociales.

Gustavo fue uno de los pocos que logró estar en primera fila el día en que le darían el último adiós a El Charro de Huentitán y, en el enlace en vivo que daba para el resto de los conductores, en lugar de llamarlo por su nombre, lo llamó Pedro Infante.

“Donde está un crucifijo y a la derecha está el féretro de Pedro Infante…”, mencionó mientras describía el lugar desde el que reportaba.

Aunque en ese momento nadie le hizo ver su error y sus compañeros continuaron con la emisión con mucha naturalidad, en las redes sociales lo tundieron a más no poder.

La pelea de Gustavo Adolfo Infante en ‘Sale el Sol’

Fue durante la sección de Pájaros en el alambre del programa Sale el Sol que Infante estalló contra sus compañeros, ya que uno de ellos le lanzó una crítica al no coincidir en los comentarios que hacían sobre una noticia de la farándula.

Después de varios instantes de tensión entre ellos, Adolfo terminó por amenazar a la producción de que si no sacaban a una de las conductoras, él se retiraría:

"Aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar, pónganse a trabajar... Joanna tú no has tenido una sola exclusiva desde que yo estoy aquí, ya me cayeron mal, la neta, que siempre estén desacreditando mi trabajo".

