¡Que palomazo! Usuarios se BURLAN de Andrea Escalona, Conductora de Televisa

Andrea Escalona es una de los nuevos rostros de Televisa y su presencia en el matutino "Hoy" ha cautivado a todos los caballeros, quienes disfrutan de la emisión del programa de entretenimiento.

La conductora de Televisa durante su presencia en el programa, le gusta presumir sus encantos y en varias ocasiones ha desatado cientos de comentarios muy atrevidos en las redes sociales, por su look muy seductor.

La también cantante y actriz estuvo el fin de semana en el Auditorio Nacional como parte de una participacón que tuvo con la Sonora Santanera, Andrea Escalona intérpreto el tema "El ladrón".

En el video que compartió Andrea Escalona en su cuenta personal de Instagram muestró la reacción que tuvo su mamá cuando la escuchó cantar y es que la productora Magda Rodríguez rompió en llanto.

Aunque la interpretación de Andrea Escalonar recibió diversas criticas de los usuarios, donde mencionan que la conductora de Televisa no tiene talento para cantar.

"No puedo creer que yo sea la única que escucha mal , de verdad que alguien me diga si Andreita canta".

Aquí te dejamos un momento de Andrea Escalona en la sección Canta la palabra

"De verdad no sabes cantar espero no te ofendas pero es la verdad cantas pésimo mejor dedicate a conductora eso lo haces más o menos bien saludos".

"No cantas, eso no se resuelve con clases de canto no tienes la voz".