¿Qué opina Zendaya sobre formar una familia con Tom Holland?

¿Qué opina Zendaya sobre formar una familia con Tom?

Después de que el novio de Zendaya, Tom Holland, compartiera su pensamiento sobre formar una familia, las fuentes están revelando cómo se siente la actriz acerca de la idea.

En una entrevista el 15 de diciembre con People, Tom Holland, de 25 años, admitió que está deseando tener hijos propios algún día, lo que hizo que muchos se preguntaran si esos planes familiares incluirían a su novia actual, Zendaya, de 25 años.

"No está lista para tener hijos, no está renunciando a la idea de casarse y, sí, está locamente enamorada de Tom", reveló una fuente a HollywoodLife.

“Aunque no fueron fotografiados besándose hasta julio, su interés en cada uno comenzó antes de eso. No querían hacer nada mientras filmaban Spiderman Spider-Man: No Way Home (o volvían a grabar) porque no querían que afectara la producción de ninguna manera".

¿Qué opina Zendaya sobre su relación?

La fuente continuó: “Al igual que cualquier otra pareja seria, han hablado sobre lo que les depara el futuro, incluido casarse y tener hijos juntos. Ambos quieren las mismas cosas cuando se trata de una familia. Pero él sabe que ella no está preparada para eso en este momento y que está extremadamente concentrada en su carrera ".

La fuente continuó compartiendo lo duro que ha trabajado la actriz "durante la última década", razón por la cual la carrera puede ser el foco principal del momento.

“Ella siente que finalmente está comenzando a ser reconocida por su talento y trabajo duro [y] recién comenzando y el famoso actor Tom la apoya de todas las formas posibles. Él nunca intentaría interponerse en el camino de sus sueños".

Tom Holland plenamente enamorado de su novia

Es posible que Tom quiera esperar a los más pequeños, pero todavía parece increíblemente dedicado a su novia Zendaya. La actriz de Dune le escribió un dulce mensaje a Spidey a su MJ en una publicación en las redes sociales el 15 de diciembre.

"Mi Hombre Araña, estoy tan orgullosa de ti, algunas cosas nunca cambian y es algo bueno", escribió.

Cuando la pareja asistió al estreno de la última entrega de Spider-Man juntos, definitivamente parecían la pareja perfecta y elegante, con Tom luciendo un elegante traje de Prada y Zendaya deslumbrante con un impecable vestido de Valentino.

