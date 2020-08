¿Qué opina Sofia Richie de las vacaciones de Scott Disick y Kourtney Kardashian?

Scott Disick y Sofia Richie vuelven a tomarse un descanso de su famoso romance intermitente. Según una fuente cercana a la pareja, su estado civil "cambia a diario", pero por ahora están separados.

"Las cosas no han ido muy bien entre ellos. Scott Disick ha pasado todos los días con Kourtney Kardashian y los niños y ha estado de vacaciones con ella". La fuente explica: "Las cosas siempre están tensas entre Scott y Sofia Richie cuando él se va sin ella".

Sofia Richie comenzó su romance con Scott Disick en 2017

Scott Disick y Kourtney Kardashian están actualmente de vacaciones en Coeur d'Alene, Idaho, junto con sus otros amigos famosos. La fuente dice que ha estado pasando la "mayor parte" de su tiempo con Kourtney y los niños, porque la familia es su "principal prioridad" en este momento.

Del mismo modo, la fuente dice que Sofía Richie se ha vuelto "más independiente de Scott".

Kourtney Kardashian y Scott Disick disfrutan de un día en la playa con sus hijos

Ruptura de Scott Disick y Sofia Richie ¿Definitiva?

De acuerdo a la fuente no identificada, Scott Disick y Sofia Richie, "Todavía están en contacto y se han visto varias veces en el último mes, pero no son tan inseparables como antes".

Esta no es la primera vez que la pareja se toma un descanso solo para volver a estar juntos poco después, pero la fuente dice que "esta vez no se están tomando su relación tan en serio".

Mientras tanto, los fanáticos notaron que Scott Disick comentó sobre la foto del traje de baño de Kourtney Kardashian esta semana. Además, hace un mes se reportó que los ex- esposos, estaban "volviendo a entrar" en su romance

En ese momento, la fuente describió a Sofía RIchie como "reacia a volver a estar juntos" después de su regreso de rehabilitación. "Está en el aire y lo juegan día a día. Scott ha sido más persistente esta vez y extrañaba tener a Sofia en su vida", explicó la fuente.

Pero si alguien tiene una opinión negativa sobre su relación, a Sofía Richie no le interesa escucharla. Recientemente, dijo de todas y cada una de las críticas: "Simplemente no me importa lo que piense la gente".

